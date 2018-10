Seneste nyt: Oprydning af motorvej trækker ud

Oprydningen efter en væltet tankbil på E45 trækker ud. Først sidst på eftermiddagen vil ét spor i begge retninger blive genåbnet.

Siden mandag morgen har en væltet tankvogn spærret E45 Sønderjyske Motorvej ved afkørsel 69, Haderslev, for trafik i begge retninger, og nu meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi, at motorvejen tidligst kan forventes genåbnet en gang mandag aften.

Ifølge indsatsleder Peter Andersen, Syd- og Sønderjyllands politi, har man ventet på en at få en special-tank kørt til uheldsstedet. Den væltede tankbil indeholder nemlig etanol, som ikke bare kan suges over i en hvilken som helst tank.

Arbejdet med at suge den brandbare væske ud af den væltede bil er netop afsluttet og nu skal tankvognen rejses op igen. Det arbejde forventes afsluttet i løbet af eftermiddagen, oplyser indsatsleder Peter Andersen.

Når lastbilen er rejst og fjernet fra motorvejen, forventer politiet at kunne genåbne motorvejen i ét spor i begge retninger.

- Vi åbner først motorvejen, når vi vurderer, det vil være sikkert for redningsmandskabet at arbejde videre, selvom trafikken glider forbi i ét spor, siger Peter Andersen til TV SYD.

Der er slået hul på en dieseltank på tankbilen, og der er derfor løbet diesel- og hydraulikolie ud på jorden og asfalten.

Der skal derfor graves forurenet jord af, vejbanen skal gøres ren og autoværnet skal lappes midlertidigt sammen, før motorvejen kan genåbnes helt. Politiet forventer ikke at kunne genåbne motorvejen før en gang i løbet af aftenen.

Indtil politiet genåbner ét spor i begge retninger sidst på eftermiddagen, kan uheldsstedet passeres via afkørsel 69 i begge retninger, og bilister skal forvente cirka 40 minutters ekstra rejsetid.

- Det gode er, at vi har alt, vi har behov for, til oprydningsarbejdet til stede på uheldsstedet lige nu, så nu gælder det bare om at få arbejdet gjort færdigt, siger indsatsleder Peter Andersen.

Uheldsstedet ligger tæt på et grundvandsreservoir, og derfor har man været nødt til at udvise stor forsigtighed under oprydningsarbejdet.