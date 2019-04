Over 800 får byder velkommen under påskesolen

Påskelørdag er Fårets Dag. I Syd- og Sønderjylland åbner syv fåreavlere deres gårde og marker for dig og din familie.

Lørdag lover DMI ægte forårsstemning med temperaturer op til 21 grader i soltimerne, og så er der vist ingen undskyldning for ikke at gå udenfor og nyde påskevarmen.

Der er jo et væsentlig behov, for at by møder land. Bjarne Wohlfahrt, fåravler, Vejle

Det skal over 800 syd- og sønderjyske får i hvert fald, og du har muligheden for at se påskelammene – og deres forældre – hoppe rundt i det høje græs. Lørdag er nemlig Fårets Dag.

HER KAN DU KLAPPE FÅR Borg 15, 6261 Bredebro

Folevej 6, 6510 Gram

Øster Vedstedvej 142, 6760 Ribe

Toftnæsvej 25, 6800 Varde

Bjerget 7, 7080 Børkop

Grønlandsvej 361, 7100 Vejle

Lundumvej 20, 8700 Horsens Se her, hvad de forskellige steder tilbyder.

- Der er jo et væsentlig behov, for at by møder land - at nogen kommer ud og ser, lugter og rører ved levende dyr. Og så er vi stolte af det, vi laver, fortæller Bjarne Wohlfahrt om årsagen til, at han har åbnet sin gård på Fårets Dag i 15 år.

Det er foreningen Dansk Fåreavl, der arrangerer Fårets Dag sammen med lokalforeninger.

Giv lammet et klap - og meget andet

På gårdene kan du se, røre og høre om dyrene. Derudover er der enkelte steder, hvor du kan hjælpe med at registrere lam og være med til at fodre og gøre rent hos fårene. Flere steder kan der også købes lammekød, skind, uld og garn. Udover får og dets lam er der også mulighed for at se en række andre dyr på gårdene i Syd- og Sønderjylland. Blandt andet geder, kaniner, hængebuge grise, vildsvin, heste, høns, duer og marsvin. Du kan se her hvilke gårde, der tilbyder ovenstående her.

Der var masser af søde lam hos fåreavler Bjarne Wohlfahrt forrige år, da stalddøren var åben påskedag. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

På gården hos Bjarne og Lene Wohlfahrt kan du få lov til at se, hvordan uld bliver til uldtrøjer. På gården i dag spinder de uld og farver det. Ifølge Bjarne Wohlfahrt skal der gøres noget ekstra ud af dagen:

- Det gør oplevelsen for gæsterne rigere, at der er noget mere. Det er sjovt, når der sker noget andet, end at man kan se og klappe fårene, siger han.

Gårdene har åbent mellem klokken 10.00 og 16.00.