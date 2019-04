A. P. Møller-fond giver millioner til genforeningsteater

Teatret Møllen får to millioner kroner til opsætning af forestillingen 'Romeo og Julie', som får premiere i forbindelse med fejringen af 100-året for genforeningen.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer to millioner kroner til Teatret Møllens forestilling ’Romeo og Julie’, som får premiere til sommeren 2020 i forbindelse med fejringen af genforeningen.

Ifølge teaterchef Nikolaj Mineka er forestillingen teatrets største og mest ambitiøse projekt nogen sinde:

- Vi har budget på over syv millioner kroner, og nu er de fleste penge sikret. Et projekt i denne størrelse ville være umuligt for teatret at producere uden supplerende midler og private donationer. Derfor er det også med stor glæde og taknemmelighed, vi har taget imod A.P. Møller Fondens gavmilde donation, siger en glad Nikolaj Mineka til TV SYD.

A. P. Møller Fonden er ikke den eneste institution, der har ydet støtte til Teatret Møllens genforeningsprojekt. I begyndelsen af marts bevilligede Augustinus Fonden også 500.000 kroner til forestillingen. Romeo + Julie har desuden modtaget støtte fra Haderslev Kommune, der ligeledes har udpeget forestillingen som kommunens fyrtårnsprojekt i forbindelse med jubilæet.

- Publikum kan godt glæde sig til en hel unik oplevelse. Der bliver tale om en af de største teater-produktioner i landsdelen nogensinde, siger teaterchef Nikolaj Mineka.

Umulig kærlighed

Romeo og Julie er Shakespeares kendte fortælling om en umulig kærlighed mellem to unge, hvis familier hader hinanden. Fortællingen er ifølge Nikolaj Mineka et oplagt valg for Teatret Møllen, der opfører forestillingen i en dansk-tysk version ved markeringen af genforeningen til sommeren 2020.

Forestillingen er desuden blevet udpeget som et af de 18 landsdækkende projekter, der har fået støtte fra Kulturministeriet og Folketingets pulje til markering af genforeningsjubilæet.