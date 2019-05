Video: To papegøjer forsøger at bryde ud af deres bur

I Givskud Zoo sker der lige nu noget særligt. To araer forsøger at bryde ud af deres bur.

I Givskud Zoo bor der to søstre på to og seks år. Deres fjerdragt skriger blå og gul, og så kommer de fra en Israelsk zoo.

For et halvt år siden flyttede de ind bag Givskud Zoos tremmer, men nu forsøger de at bryde ud af deres bur.

Vi har aldrig set det før. Araer er kendt for at være meget intelligente, og de er kendt for at kunne løse opgaver. Kim Skalborg Simonsen, biolog, Givskud Zoo

I en video, som Givskud Zoo har delt på sin Facebookside, og som TV SYD har fået, kan man se, hvordan de to piger forsøger sig med at dreje på tremmernes låse. Og det er faktisk ret usædvanligt, at de gør det.

- Vi har aldrig set det før. Araer er kendt for at være meget intelligente, og de er kendt for at kunne løse opgaver. Det ser ud som om, at de ved, hvad de laver, men vi ved det ikke, siger Kim Skalborg Simonsen, der er biolog i Givskud Zoo.

Hos Givskud Zoo har man været nødt til at tilføje en karabinhage for at gøre det lidt mere besværligt for de to araer at baske ud.