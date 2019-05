TV SYD-journalist vinder prestigefyldt KravlingPris

Lørdag vandt tidligere praktikant og journalist på TV SYD, Thor Hedegaard, en prestigefyldt pris for sin dokumentarserie om fejl i de fynske kommuners sagsbehandling af handicappede børns sager.

Lørdag aften blev Thor Hedegaard, journalist på TV SYD, tildelt en fornem journalistpris sammen med Nicolaj Kenneth Petersen fra TV2 Fyn.

Det er de journaliststuderendes Kravlingpris, der blev uddelt. Det er en lillesøster til Cavlingprisen.

- Jeg er helt vildt glad for Cavlingprisens fornemme lillesøster. Vi arbejdede rigtig hårdt, så der er dejligt at blive anerkendt med så flot en begrundelse, siger Thor Hedegaard til TV SYD.

Thor Hedegaard modtog sammen med sin makker, Nicolaj Kenneth Pedersen fra TV 2/Fyn, en statuette og 10.000 kroner.

- Nicolaj ringede klokken 04.30 om natten (her i Malaysia, hvor jeg er nu), og jeg var så forvirret, at jeg slet ikke troede på ham, selvom jeg havde bedt ham om at give besked. Så min første reaktion var 'hvad vil du dog nu?', fortæller Thor Hedegaard, der fejrede prisen med en dykkertur senere på dagen.

Sammen lavede de en dokumentarserie om fejl i de fynske kommuners sagsbehandling af handicappede børns sager, der blev sendt i TV 2/Fyns nyhedsflade. Det var en del af både Thor Hedegaard og Nicolaj Kenneth Pedersens bachelorprojekt.

Vi arbejdede rigtig hårdt, så der er dejligt at blive anerkendt med så flot en begrundelse. Thor Hedegaard, journalist, TV SYD

I dokumentarserien “Et Handicappet System” undersøgte Nicolaj Kenneth Pedersen og Thor Hedegaard sammen med TV 2/Fyn, hvorfor der skete så mange fejl i de fynske kommunernes sagsbehandling af handicappede børns sager. Der blev sat fokus på tre kommuner, der havde de højeste fejlprocenter på Fyn på daværende tidspunkt.

Serien fulgte fire familier med handicappede børn, der alle havde oplevet, at de ikke havde fået den hjælp, de havde ret til.

Komite var ikke i tvivl

KravlingPrisen eller Journalistikprisen er én pris ud af i alt fire priser ved lørdagens uddelingsshow. De andre priser hædrer kommunikation, foto/TV og design.

Prisen, som Thor Hedegaard og Nicolaj Kenneth Pedersen har modtaget, gives til et journalistisk produkt, der i årets løb har gjort sig bemærket, og dette års komite var ikke i tvivl.

- Det er grundigt, og det er et vigtigt emne at formidle. Det er enormt overbevisende. Det bygger på ihærdig research og evnen til at sætte sig ind i et komplekst bureaukratisk emne, der er langt fra de flestes hverdag, og formidle det, så man virkelig forstår omfanget af problemet. Det er graverjournalistik gjort lettilgængeligt. Det er en systemhistorie, der er fortalt, så man kan mærke den.

Sådan lyder begrundelsen fra komiteen, der dette år bestod af Kristoffer Eriksen, Poul Madsen, Chris Kjær Jessen, Emil Ellesøe Ditzel, Gitte Rabøl og Frauke Giebner.