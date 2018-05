Rørende bevægelse i Horsens: Lokale samler ind til brændt skole

SFO´en på Sct. Ib Skole brændte søndag ned til grunden med alt inventar. Nu samler horsensianerne ind til børnene, der må tilbringe fritiden i en gymnastiksal uden legetøj.

Søndagens brand på Sct. Ib Skole i Horsens har sat gang i en rørende bevægelse i byen: Private står sammen om at indsamle legetøj til SFO´en, der mandag morgen stod uden tag over hovedet og uden inventar.

- Mandag morgen havde vi ingenting. SFO´en brændte med alt. Altså som i alting, fortæller en slukøret SFO-leder Taus Houmøller.

Det fik blandt andet den lokale sygeplejerske Camilla Mark Larsen til at starte en indsamling. Hun har selv to børn på Sct. Ib skole, som dog for længst er gået ud af SFO´en.

- Jeg havde bare sådan en følelse af, at vi måtte gøre et eller andet. Så skrev jeg til ledelsen på skolen og spurgte, om der ikke var noget, jeg kunne gøre. Det sagde de nej til og så slog det mig: Vi kan samle ind.

Læs også Bygning har brændt i 42 timer: Brandmændene kæmper stadig

Gigantisk opbakning

Egentlig havde Camilla Mark Larsen kun tænkt indsamlingen som noget mellem hendes venner og familie. Men kort efter hun havde skrevet sit facebookopslag begyndte de første at dele opslaget. Hurtigt nåede det bredt ud og onsdag ved middagstid var opslaget blevet delt 250 gange.

- Der er masser af mennesker, som jeg overhovedet ikke kender, der har skrevet til mig og vil donere legetøj, fortæller hun.

- I dag, mens jeg har været på job, har jeg fået 3-4 henvendelser for hver patient, jeg har haft. Og jeg har et kvarter til hver patient.

Resten af ugen skal Camilla Mark Larsen derfor bruge det meste af sin fritid på at køre rundt til folk og hente tingene.

- Jeg synes, det er fantastisk, at folk er så søde. Det er dejligt, at de ikke bare tænker på sig selv. Det er der mange i den verden, vi lever i i dag, der gør. Og her er der nogen, der tænker, at her står nogle børn uden skole og uden legesager og så hjælper de til.

Læs også Efter voldsom brand i Horsens: Fare for nedstyrtning

Psykisk belastende

Siden branden har SFO´ens 210 børn været henvist til skolens gymnastiksal, hvor der nødtørftigt er stillet nogle borde, stole og sækkestole op. Forsikringssagen kommer til at tage et stykke tid, og SFO´en aner derfor ikke, hvor mange penge de har at handle for.

- Det har været hårdt for børn og personale, at ens SFO og arbejdsplads pludselig brænder ned, lyder det fra Taus Houmøller.

- I Kilden (den brændte bygning red.) havde vi vores egne lokaler, som vi havde indrettet og hygget om gennem fem år. Nu er vi smidt tilbage til nul og er i en gymnastiksal uden noget.

- Det hjælper at mærke at nogen tænker til os og vil hjælpe os. Det varmer da og hjælper os med at komme videre, at så mange ringer og spørger, om de ikke kan hjælpe.

Brand i bygninger tilhørende Sct. Ibs Skole. Foto: LocalEyes

- Der dukker lige pludselig mange venner op i nødens stund, fortæller SFO-leder i Horsens Taus Houmøller.

Hvis SFO´en får mere legetøj, end der er brug for, vil de give de overskydende ting til Mødrehjælpen.

Betyder meget for mig

En af de mange, som donerer legetøj til Sct. Ib Skole, er 18-årige Asta Marie Overgaard. Hun har selv gået på skolen og har mange gode minder fra den brændte bygning Kilde, hvor børnene gik Lucia-optog og holdt dimission i 9. klasse.

- Da jeg så, den brændte, begyndte jeg at græde. Jeg var helt knust. Tænkte, at det sker bare ikke, det her. Det var en virkelig tragisk dag.

Derfor har Asta Marie Overgaard siden branden haft et behov for at kunne hjælpe.

- Jeg tænkte, at jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, siger hun.

Da hun tirsdag aften så Camilla Mark Larsens Facebook opslag, fandt hun ud af hvordan.

- Jeg vil gerne donere en masse spil og legetøj, fra da jeg var lille. Det betyder meget for mig, at jeg kan gøre bare en lille smule for at kunne hjælpe til. Ville ønske, at jeg kunne gøre noget mere, siger hun.