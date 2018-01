Bliv blot på sofaen: Det nye år starter blæsende og regnfuldt

Vejret viser sig på årets første dage med regn og vindstød af stormende kuling.

Der er al mulig god grund til at blive liggende under dynen eller tilbringe dagen på sofaen.

Nytårsdag bliver prægret af regnfuldt og blæsende vejr, og kun enkelte steder kan solen kigge frem i løbet af årets første dag.

Det er et lavtryk, som nytårsdag bevæger sig nord om Danmark, der sender fronter med regn og blæst ind over landet.

Allerede fra nytårsnat har det regnet mange steder i landet, og regnen vil fortsætte mod øst, så det efterhånden mest vil være de østlige egne, der får den udbredte regn, mens der gradvist kan være både huller i skyer og regnområder i den vestlige del af landet.

Ud på eftermiddagen kan man flere steder se lidt til solen, men vover man sig ud på en lille tur for at få lidt frisk luft, så skal man huske paraplyen, for der vil fortsat kunne komme regnbyger i eftermiddagstimerne.

Det bliver en relativ lun nytårsdag med temperaturer mellem fem og syv grader, og så bliver det især over den sydlige og østlige del af landet også blæsende.

Langs kysterne kan man i løbet af dagen få hård vind til kuling med vindstød af stormende kuling.