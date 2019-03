Husejer vil give overskydende strøm væk gratis - men det må han ikke

Både ejeren af solcelleanlægget og Christiansborg-politikere undrer sig over, at anlægget ikke må køre på fuld effekt.

Bo Pedersen fra Ølgod har et solcelleanlæg på taget af sit hus, der kan producere mere strøm, end han kan få lov at afsætte.

Selv om han har tilbudt at forære den ekstra strøm ganske gratis til det lokale elnet, så kan han ikke få lov til det.

- Det er jo tåbeligt, at vi kan producere grøn strøm gratis, uden at gøre noget som helst andet end at fjerne noget software i noget teknik, siger Bo Pedersen.

Han har regnet ud, at hans solcelleanlæg i løbet af ni måneder sidste år i 125 timer producerede strøm, som ikke kunne få lov at blive brugt.

Og flere politikere på Christiansborg er enige med ham i, at det virker tåbeligt.

Nu har Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen bedt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) om en forklaring.

- Jeg undrer mig nemlig også over, at man laver en elektronisk begrænsning, så vi ikke får al den grønne strøm ud af vores solceller, som vi i virkeligheden kunne, siger Christian Rabjerg Madsen.

En gammel ordning

Forklaringen er, at Bo Pedersen – ligesom 80.000 andre danske solcelleejere – er underlagt en gammel ordning, der udløb i 2012.

Den ordning siger, at private højst må levere 6,0 kW ind på elnettet.

Men Bo Pedersens anlæg kan på solskinsdage levere 7,2 kW strøm, hvis blot han kunne få lov.

Og for at understrege, at han ikke er ude på at tjene penge på den ekstra strømproduktion, har han tilbudt at forære den ekstra produktion væk.

- Jeg vil ikke skydes i skoene, at det bare er fordi jeg vil have mere ud af mit anlæg. Jeg er ude på en mission, der hedder: Få nu udnyttet den produktionskapacitet, der ligger i de anlæg vi har i Danmark, siger Bo Pedersen.

TV 2 har uden held forsøgt at få en kommentar fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.