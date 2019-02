Oh Land giver klar besked til tvivlerne: - Maria og Bea er ægte ind til knoglerne

Dommeren var vild med duoen fra begyndelsen, men skulle samtidig finde ud af, hvad der gemte sig bag facaden. Nu står hun 100 procent på mål for dem.

Når 'X Factor' om under en uge går live, er det tre vidt forskellige grupper, der går på scenen i studiet i Brøndby.

Både i alder, musik og stil.

Fællesnævneren for Dr. Rolf og Kanylerne, Echo og Maria og Bea, er, at de er originale og dynamiske, fortæller deres dommer Oh Land.

- De repræsenterer også, at jeg har en meget bred smag, griner hun.

Kom til at græde lidt

Særligt én af grupperne fik store ord med på vejen, da feltet skulle skæres fra fem til tre under bootcampen.

- I er vilde, for I gør noget, som aldrig nogensinde har vundet. Men det tror jeg på, at I kan, sagde dommeren til Maria Meldgaard Mortensen og Bea Sarockaite.

Maria husker oplevelsen til bootcampen som "en karrusel af følelser", mens Bea tænkte: "Vi har bevist noget", da det stod klart, at de var blandt top-tre i gruppekategorien.

De er fuldstændig lige så musikalske, som dem med 20 års erfaring. Oh Land

- Jeg kom til at græde lidt. Ikke ægte tårer, men fordi jeg var i choktilstand. Man er så træt, man har kæmpet, og man fatter ikke, hvad der sker, siger Bea til TV 2 og uddyber:

- Det var en blanding af det hele. Min døde undulat fra 2008. Det hele kom ud.

Står 100 procent på mål for dem

Deres dommer står fortsat ved sine ord, selvom hun også påpeger, at der er andre dygtige deltagere med.

- Hvis ikke det er 'X Factor', de vinder, skal de sgu nok vinde et eller andet ude i den virkelige verden, siger Oh Land.

Hun forklarer, at hun artistisk står "100 procent på mål" for Maria og Bea, der især delte vandene blandt seerne efter deres audition.

- Der kan man snakke om, hvor langt man kommer med personlighed, lød det også dengang fra Ankerstjerne.

Trods Oh Lands roser skulle hun også se den sønderjyske rapduo an undervejs i 'X Factor' for at finde ud af, hvad der gemte sig bag facaden.

De har så meget passion og kærlighed til musik. Oh Land

- Ligesom seerne har jeg også skullet finde ud af, hvor meget hold der var i det. Men hver eneste gang jeg har arbejdet med dem, har jeg kunnet bekræfte, at de bare er ægte ind til knoglerne, siger hun.

- Jeg er virkelig begejstret og lykkelig for at opdage, at de har så meget passion og kærlighed til musik, som ligger til grund for alt det, de står på scenen med.

Hun kalder dem "ægte musikalske" – også selvom duoen ikke har den store erfaring.

- De er fuldstændig lige så musikalske, som dem med 20 års erfaring. De er bare utrænede, og det er der, hvor jeg kommer ind i billedet.

Den største overraskelse

Det var dog ikke den top-tre, Oh Land havde i tankerne før bootcampen. En anden gruppe blev nemlig den helt store overraskelse.

Da Echo dukkede op foran hende, vidste hun ikke, hvad hun skulle forvente af den sammensatte pigegruppe.

Det havde været vanskeligt for hende at finde det rette miks af tidligere deltagere, og der skulle graves dybt i arkiverne blandt de solister, der ikke var gået videre.

- Jeg var så overrasket over, hvor dygtige og sammentømrede, de var i deres gruppedynamik. Jeg havde virkelig ikke på forhånd set, at de skulle gå videre. Det var en total overraskelse, siger dommeren.

Noget helt nyt

Den sidste gruppe, Dr. Rolf og Kanylerne, kan til gengæld skrive sig ind i 'X Factor'-historiebøgerne som det første band, der nogensinde har optrådt til liveshowet.

- Ole (forsangen Ole Rolf Lassen, red) skriver nogle sindssygt gode tekster. Der skal arbejdes, men de har rigtig meget gåpåmod, er åbne og fantastiske at arbejde med, så jeg tror virkelig, vi kan skabe noget magisk med dem.

På spørgsmålet om hvorvidt et band, der spiller deres egne sange, eller to rappere som Maria og Bea har nok at byde på til rækken af liveshows, der nu venter forude, siger Oh Land:

- Jeg tænker langsigtet med alle dem, jeg går ind i et samarbejde med. Jeg ser en linje fra nu af og til slut. Så kan det godt være, at man bliver nødt til at stå af toget tidligere, end man havde lyst til. Jeg har netop valgt de tre, fordi jeg kunne se den linje.