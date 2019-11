Seks grader under normalen - kold ny uge venter

Med silende regn og blæst begynder den nye uge ganske efterårsagtig og mild, men den ender med at blive kølig og også noget koldere end normalt for årstiden.

Midt i næste uge får vi nemlig temperaturer på blot fem til syv grader på de varmeste steder, og vi får udbredt nattefrost.

Natten til onsdag ser ud til at blive den koldeste, og her bliver frosten nok også mest udbredt, og så kan det også blive koldt i weekenden.

Vejret mandag er ret vådt, men ellers tæt på det normale for årstiden. Herefter bliver det køligt med ret begrænsede nedbørmængder i det store hele. Foto: TV 2 Vejret

Regnvejret åbner for kulden

Overgangen til det koldere vejr sker mandag, hvor vi mange steder får heldagsregn.

Mandag befinder vi os rent vejrmæssigt midt mellem to lavtryk over henholdsvis de Britiske Øer og Østersøen øst for Bornholm, og de to lavtryk er forbundet af en intens front.

Fronten bevæger sig kun ganske langsomt, og derfor får vi regn det meste af mandagen og helt frem til tirsdag morgen.

Hele komplekset bestående af lavtryk og fronter ender dog med at bevæge sig mod syd. Derved bliver der åbnet for, at køligere luftmasser kan blæse ned over Danmark.

Vi kan endda komme til at opleve en smule hvidt i regnen, lige før den hører op tirsdag, og i den nordlige del af landet kan der blive dannet et par slud- eller snebyger onsdag og torsdag.

Ellers får vi nogle stort set tørre, men ret skyede dage onsdag og torsdag, hvor temperaturen lejrer sig på nogenlunde samme niveau, som vi finder inde i køleskabet.

Med forventede dagtemperaturer på blot to til tre grader i det nordlige Jylland bliver det seks til syv grader under normalen for årstiden. Foto: TV2 Vejr

Koldest bliver det mod nord, hvor kulden kommer fra, så i det nordlige Jylland får man næppe mere end to til fire grader midt på dagen.

Vi har normalt dagtemperaturer på omkring ni grader i begyndelsen af november, så vi går en ret kølig uge i møde.