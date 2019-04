Sol og varme på vej - op til 18 grader

Den iskolde påskeøsten vil blæse med lunere vinde mod Danmark frem mod påskedagene.

Efter nogle dage med kolde iskolde morgener og vinterligt vejr i form af sne og slud tyder meget nu på, at april i de kommende dage gradvist vil vise sig fra sin mere lune side.

Ifølge de seneste prognoser kan vi allerede nu begynde at glæde os til nogle varme og solrige påskedage.

For de mange, der allerede nu har påskeferie, bliver de første feriedage dog endnu kølige med risiko for nattefrost.

Vi får en lunere påskeøsten ind over Danmark

Vi har lige nu den stabile og kolde påskeøsten blæsende ind over Danmark fra øst, men i den kommende uges tid bliver den normalt kølige påskeøsten et noget lunere bekendtskab.

Det store højtryk over Skandinavien, som giver os østenvinden, er også garant for relativt stabilt, tørt og solrigt vejr.

Prognose: Skærtorsdag vil en lunere påskeøsten blæse frem mod Danmark. Foto: TV2 Vejret / Grafik

I weekenden og starten af næste uge vil det endnu være luft fra det nordøstlige Skandinavien og Rusland, der finder vej til Danmark, men frem mod påskedagene vil højtrykket nord for Danmark bevæge sig lidt mod syd, og gradvist vil lunere forårsluft fra Østeuropa blæse frem mod Danmark.

Forårsvarmen kommer i påskedagene

Søndag, mandag og tirsdag får vi stadig relativt køligt vejr med dagtemperaturer omkring otte til ti grader, og der vil fortsat være risiko for nattefrost.

Onsdag bliver dagen, hvor den lidt lunere luft for første gang begynder at blæse frem mod os, og det vil på en overvejende solrig dag kunne sende temperaturen op mellem 13 og 15 grader.

TV 2 VEJRETs syvdøgnsskema - med lunt påskevejr Foto: TV2 Vejret / Grafik

Påskedagene lægger Skærtorsdag ud med en flot forårsdag, hvor termometeret kan vise mellem 15 og 17 grader.

Der kan Skærtorsdag og Langfredag være perioder med højtliggende slørskyer, som solen dog vil kunne skinne igennem.

Langfredag og lørdag ser forårsvarmen ud til at toppe i første omgang med op til 18 graders varme, mens der er gode udsigter til nogle solrige dage.

Enorme temperaturforskelle

Der vil i de første påskedage således være gode muligheder for at rykke eftermiddagskaffen ud på terrassen, men det er ikke alle steder, det bliver lige varmt.

Med østlig vind vil temperaturen ved østvendte kyster ikke nå meget over otte til ti grader.

Prognose: Så varmt ventes det at blive Langfredag Foto: TV2 Vejret / Grafik

Blot nogle kilometer inde i landet vil termometeret kunne nå 13-14 grader, og de højeste temperaturer med op til 17-18 grader vil man generelt kunne se frem til i Vestjylland, på Vestfyn og Vestsjælland, hvor luften får lov at bevæge sig længst tid hen over den solopvarmede jord.

Men overalt i landet vil en lille lækrog gøre underværker i den efterhånden magtfulde aprilsol.

Usikkerhed om vejret sidst i påsken

Mens prognoserne er stort set enige om, at vi får det varmt og overvejende solrigt i de første påskedage, så hersker der større usikkerhed om vejret sidst i påsken.

Nogle prognoser har det solrige og varme vejr til at fortsætte hen over påsken, mens andre prognoser truer med, at en ny portion kold russisk luft kan være i anmarch og gøre påskedag og 2. Påskedag til en relativt kølig affære med risiko for byger.

Pas på forårssolen

Det flotte påskevejr indbyder til at blive nydt enten på terrassen, i haven eller en park. Solen er dog nu så skarp, at solcremen skal findes frem, hvis man er ude i solen i længere tid.

I påskedagene vil der tilmed være tendens til et tyndere ozonlag over Danmark. Ozonlaget blokerer for en stor del af den skadelig UV-stråling, og er ozonlaget tyndt vil en større mængde UV-stråling kunne nå Jorden.

Kombinationen af den skarpe sol og det tyndere ozonlag sender i påskedagene UV-indeks over Danmark op over tre. Ifølge prognoserne forventes skærtorsdag et UV-indeks på op til 3,8.

Er UV-indekset over tre, anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solens skadelige stråler.