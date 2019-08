Udbredt regnvejr rammer Danmark - risiko for kraftig regn og skybrud

Risikoen er størst i den vestlige del af landet, men også i de østlige egne kan man få store mængder regn.

Hvis man ikke har fået regntøjet med på arbejde torsdag morgen, så kommer man desværre nok til at fortryde det senere på dagen.

Et udbredt regnvejr breder sig i disse timer ind over Danmark fra vest, og det meste af torsdagen vil gå med at få afviklet regnvejret igen.

Der vil i perioder kunne falde kraftig regn. Selvom der ikke er tale om isolerede byger, som vi tit ser det, så kan områder i regnvejret være særligt kraftige.

Forventede totale nedbørsmængder frem til torsdag aften klokken 22 Foto: TV2 Vejret / Grafik

Derfor er risikoen for skybrud, hvor der falder mindst 15 millimeter på en halv time, absolut til stede.

Regnvejret - som skyldes et frontsystem - er mest intenst over den vestlige del af landet, og derfor er det også her, at risikoen for eventuelle skybrud er størst. Det har fået TV 2 Vejret til at udsende et risikovarsel for lokale skybrud.

Længere østpå er risikoen mindre, men dog fortsat til stede. Kun på Bornholm vurderer vi risikoen for skybrud og kraftig regn til at være så lav, at der ikke er udsendt et risikovarsel.

Store lokale forskelle

Selvom regnvejret er udbredt, så vil der alligevel være store forskelle i de nedbørsmængder, der falder. På grafikken i teksten kan man se, hvor prognoserne her til morgen viser, at der skal falde mest - og mindst - regn. Sagen er dog den, at prognoser altid er usikre, når det kommer til placeringen af de største nedbørsmængder.

Når den drivvåde torsdag er overstået, så venter der en forholdsvis pæn fredag med opklaring og gode solchancer i det meste af landet i eftermiddagstimerne. Men man skal nå at nyde fredagsvejret, inden der venter en våd og relativt blæsende weekend.

Gennem hele torsdagen vil der være perioder med regn og byger, som bevæger sig ind over Danmark fra vest Foto: TV2 Vejret / Grafik