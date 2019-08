Pica gradbøjede sundhedsloven: Nu får hun flere positive reaktioner

Ledende overradiograf Pica Andersen får mange positive henvendelser, efter hun tidligere på ugen stillede spørgsmålstegn ved sundhedsloven. Hendes succesfulde forsøgsordning, der nedbragte antallet af udeblivelser på Kolding Sygehus, kan igen blive en realitet.

Reglerne blev kaldt tåbelige og ufleksible. De står i vejen for et forsøg, der havde fået nedbragt antallet af udeblivelser til MR-scanninger på Kolding Sygehus.

Men som TV SYD kunne fortælle i mandags, så er både Danske Regioner og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) opsatte på at finde løsninger, så reglerne ikke skal bremse det succesfulde forsøg.

Forsøget på Kolding Sygehus gik ud på, at patienterne selv kunne booke deres tid i stedet for at få en tildelt automatisk. Det stod dog kun på i meget få måneder, inden Kolding Sygehus og Pica Andersen fik besked på, at selvbooking-forsøget var imod sundhedsloven. Patienterne skulle f.eks. have en konkret tid oplyst tre dage efter en henvisning.

Jeg har også fået flere henvendelser på mail fra helt almindelige borgere, som har skrevet til mig med gode ideer til, hvordan vi ellers kan gribe problematikken an. Pica Andersen, ledende overradiograf, Kolding Sygehus

Men Pica Andersen, der er ledende overradiograf på Kolding Sygehus, har været opsat på at finde en løsning, så forsøget kunne køre videre på sygehuset. Hendes medvirken i både TV SYD og TV2 Nyhederne har resulteret i flere positive henvendelser her i dagene.

- Jeg har kun fået positive henvendelser fra kolleger, der synes, at det er fedt, at jeg gør noget. Det er positivt hele vejen igennem. Jeg har også fået flere henvendelser på mail fra helt almindelige borgere, som har skrevet til mig med gode ideer til, hvordan vi ellers kan gribe problematikken an. De skriver, at de håber, forsøget kan komme til at fortsætte, siger Pica Andersen.

Sundhedsminister: Ide burde bredes mere ud

Efter indslaget havde rullet over skærmen mandag aften, var sundhedsministeren ude og skrive et længere opslag på Facebook, hvor han roste Pica Andersen, Kolding Sygehus og hele ideen bag på forsøget, der viste sig at være en stor succes.

Inden forsøget startede i september 2018 var der i gennemsnit 13 udeblivelser fra MR-scanninger på Kolding Sygehus i løbet af en uge. I de måneder forsøget stod på faldt de ugentlige udeblivelser i gennemsnit til fire. Nu er antallet dog igen steget, efter sygehuset gik tilbage til den gamle metode.

Den burde faktisk bredes mere ud, ikke stoppes af usmidige regler. Det skal kunne lade sig gøre at finde en fornuftig løsning, som samtidig ikke forringer patienternes rettigheder. Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

Sundhedsministeren skriver blandt andet i opslaget, at stive regler ikke må blokere for en god lokal idé.

- Den burde faktisk bredes mere ud, ikke stoppes af usmidige regler. Det skal kunne lade sig gøre at finde en fornuftig løsning, som samtidig ikke forringer patienternes rettigheder, skriver Magnus Heunicke på Facebook.

Opslaget møder stor opbakning fra borgere og andre politikere. Det har fået Pica Andersen til at tro på, at der kommer til at ske noget i fremtiden på området. Hun har tidligere ytret ønske om at få lov til at fortsætte forsøget og indsamle data, der forhåbentlig kan være brugbare for andre sygehuse.

- Det er meget positivt. Nu har jeg forhåbning om, at der kommer hul igennem. Også Stephanie Lose (red. Formand for Danske Regioner) har skrevet, at de er gået i gang med at kigge på det og vil arbejde videre med det. Så det virker jo, at både regions- og landspolitikere gerne vil se på løsninger, så det kan lade sig gøre, siger Pica Andersen.

Magnus Heunicke var efter mandagens indslag ude og lave et længere opslag på Facebook, hvor han uddybede sine synspunkter. Foto: TV2

Vil bidrage til løsning

Pica Andersen mærker en stor opbakning, selvom flere også er uforstående.

- Flere af dem, jeg har snakket med efterfølgende forstår ikke, hvorfor selvbooking ikke hele tiden har været en mulighed. Jeg tror, at det for mange virker indlysende, at det ikke burde være sådan, siger Pica Andersen.

På Facebook lægger sundhedsministeren op til, at man ønsker at inddrage Pica Andersen og Kolding Sygehus, når det kommer til at finde løsninger.

- Derfor er de gode folk fra Kolding og Region Syddanmark hermed inviteret til at være med til at finde en konstruktiv løsning, så deres idé kan leve videre. Det samme gælder alle andre, som har gode ideer på praktiske løsninger, som er til gavn for både vores patienter og vores medarbejdere, skriver Magnus Heunicke i opslaget.

Og han kan bare tage telefonen og ringe, siger Pica Andersen. Hun ser gerne, at forsøget snart kan komme op og køre igen.

- Ministeriet kender ikke forsøget i detaljer til at kunne arbejde videre med det selv. Jeg forventer, at vi bliver inddraget fremover i løsningen, så vi kan hjælpe og bidrage, siger Pica Andersen.