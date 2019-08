Politiet er også klar til skolestart

Mandag morgen er der skolestart for rigtig mange børn og dermed mange bløde og nye trafikanter på vejen. Derfor er politiet også klar ved skolerne.

De to lokale politikredse er også rykket ud med mandskab og fotovogne mandag morgen for at overvåge trafikken på skolevejene og sikre børn og forældre en god begyndelse på et nyt skoleår.

Nogle forældre har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole. De udviser ikke hensyn overfor andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole.

Derfor sætter politiet igen i år med vejledning, kontrol og fotovogne for at sikre skolevejen og skride ind over for trafiksyndere.

Politiets indsats er koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på

bilernes hastighed

om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele

om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele

skolepatruljernes arbejde

forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.