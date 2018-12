Mobile politistationer Politiet rykker ud med tryghed

Borgerne skal føle sig mere trygge med et synligt og nært politi, mener regeringen. En af ideerne i et 14-punkts katalog er mobile politistationer.

Den hvide Folkevogn ankommer. Det er ikke lige til at se det ved første øjekast. Til man ser skriften på bilens køler og side. MOBIL POLITISTATION, står der.

I dag - eller rettere her kl. 22 - ruller den ind midt på Torvet i Varde. Her skal den stå til kl. 02 nat. Som noget nyt.

- Vi kommer der, hvor borgerne er. Det er det, der er meningen med den mobile politistation, siger politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård.

Vi er her for at sælge tryghed til befolkningen. Politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård

Er det ikke...?

Det er fredag, og det varer ikke længe, før de første overrislede julefrokost-gæster kommer forbi.

Politikommissær Christian Østergård: - Vi kommer ud, hvor borgerne er og hører gerne om deres bekymringer. Foto: Finn Grahndin

- Er det...er det ikke politiet, spørger en mand i nissekostume.

Spørgsmålet er vist mest rettet til ham selv. Og svaret er: Jo. Og de to politiassistenter giver gerne både en kop kaffe og en holdsnak.

- Vi er her for at sælge tryghed til befolkningen, siger Christian Østergård.

Hyggepoliti

Manden, og gruppen han er med i, siger nærmest i munden på hinanden:

- Nej, hvor hyggeligt.

Landets mobile politistationer er en af ideerne i et katalog med 14 initiativer til at forbedre borgernes holdning til politiet.

Jeg synes, at det er meget betryggende. Marianne Ejstrup, Tistrup

En overraskelse

Her på Torvet i Varde synes synet af politiet at være en overraskelse. Af den positive slags.

- Da vi kom forbi og så hen på bilen, tænkte vi: "Det er da ikke politiet", men det var det, siger Marianne Ejstrup fra Tistrup.

- Kunne du tænke dig, at de kom oftere?

Ja, jeg kunne godt tænke mig, at de kom oftere herude i det lokale liv, hvor man ikke så ofte møder politiet. Jeg synes, at det er meget betryggende, siger hun.

Amalie Nielsen: - Det er et godt koncept, for så føler vi os rigtigt trygge, når vi er i byen. Foto: Finn Grahndin

Unge: Så kommer der ikke vold

De to diskoteker - på Torvet og lige rundt om hjørnet - tiltrækker mange unge. Langt de fleste har det sjovt og hygger sig. Det med politiet her på Torvet gør åbenbart ikke noget. Tværtimod.

- Jeg synes, at det er et rigtigt godt koncept, for så føler vi os rigtig trygge, når vi er i byen, siger Amalie Nielsen.

Hun er i byen med tre elektrikerlærlinge. En af dem er David Mitchell:

- Nu hvor vi er nogen, der har drukker noget, og der er nogen, der ikke kan styre det, så er det fedt, at de er her, så der ikke kommer vold og alt muligt, siger han.

Provokatører

Som klokken passerer midnat stilner regnen og blæsten af, samtidig med der begynder at komme rigtig mange folk ind i Vardes bykerne. Gående og i hyrevogne. Både helt unge og voksne, som opfører sig ungt.

En dørmand lader sine øjne glide ud over Torvet. Han plejer at skulle holde øje med grupper af provokerende unge, der vil lave ballade. Men det er en forholdsvis rolig aften - nu hvor politiet står lige ved siden af.

Overrasket af borgmesteren

En enkelt ung kvinde har fået for meget af noget, og politiet sørger for, at hun får et tæppe, så hun ikke fryser, mens hun venter på, hendes far kommer og henter hende. En af politiets gamle kendinge bliver forsøgt talt ned. Men til sidst må de opgive, og de giver ham en "vogn", som han ikke skal betale for.

Borgmester Erik Buhl i snak med unge på Torvet, hvor festerne til tider udarter sig. Foto: Finn Grahndin

- Er du borgmesteren, spørger en ung mand.

Borgmester Erik Buhl bekræfter med et nik og giver den forbavsede unge mand et håndtryk. Han er kommet for at bakke politiets arbejde op.

- Vi har rigtig mange unge mennesker samlet i Vardes natteliv, så det er kun godt, at politiet er her. Det har en god effekt. Heldigvis har vi i Varde en god statistik. Der sker ikke mere her end andre steder, siger han.

Det er første spadestik til at møde de unge på en anden måde, end vi normalt gør. Politiassistent i Syd- og Sønderjyllands Politi, Kåre Jensen.

Politi: Jeg er frisk på det

For nogle er natten stadig ung, da den ene af de to politiassistenter, Kåre Jensen, starter den mobile politistation kl 02 for at køre hjem og holde fyraften.

- Vi har stillet op til mange gode spørgsmål og haft mange gode dialoger, og det var jo det, der var indgangsvinklen med at komme her, siger han.

- Vil I gentage det?

- Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Jeg synes, erfaringerne i aften har været gode. Det er første spadestik, kan man sige, til at møde de unge på en anden måde, end det vi normalt gør, så det kan ikke udelukkes. Jeg er i hvert fald frisk på det, siger Kåre Jensen.

Sandra Jensen, Varde, var en af de borgere, der fik sig en snak med politiet - og en varm kop kaffe. Foto: Finn Grahndin