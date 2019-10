Politiker: Kunstig intelligens gør sundhedsvæsenet mere effektivt

Et projekt med kunstig intelligens på Sygehus Lillebælt i Kolding og Vejle har netop fået 8,7 millioner kroner fra en samlet offentlig pulje på 67 millioner kroner. Det er det største beløb uddelt til et enkelt projekt, og det glæder formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark, Venstre-kvinden Mette Bossen Linnet.

Hun håber, de nye millioner til forskning i mere præcise og hurtigere diagnoser vil komme alle borgere til gode.

- I første omgang er det vigtigt at få nogle gode erfaringer fra Vejle. Hvis de så er gode, er vi som regionsråd ret optagede af at udbrede gode ideer til borgerne i resten af regionen, siger hun til TV SYD.

Mere teknologi er i hendes optik lig med effektivitet og bedre kvalitet på sundhedsområdet.

- Jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget af det i fremtiden. Vores sundhedsvæsen generelt i hele Danmark er meget presset, og vi skal bruge hver en krone med omtanke, og derfor tror jeg også, at vi kommer til at se mange projekter, hvor teknologi eller digitale værktøjer eller kunstig intelligens eller lignende kan være med til dels at sikre bedre kvalitet og bedre behandling, men også kan spare nogle kroner ved at gøre nogle arbejdsgange lettere og sundhedsvæsenet mere fleksibelt til gavn for borgerne, mener hun.

På Sygehus Lillebælt dør hvert år 1.200 patienter i forbindelse med akut indlæggelse. På landsplan er tallet ca. 18.000. Håbet er, at man med projektet kan nedsætte dødeligheden med op mod 20 procent.

Det svarer i rede tale tal til, at man vil kunne redde op til 240 menneskeliv om året. Projektet handler om at eliminere lægelige fejldiagnoser og ikke mindst tid, som er så vigtig en faktor i forbindelse med akutte indlæggelser. Man har nemlig på Sygehus Lillebælt konstateret, at de mange dødsfald skyldes for langsom eller utilstrækkelig diagnostik.