Polsk kabelskrot-tyv meldte sig selv

Kabler er et eftertragtet mål for tyve, der afsætter kablerne, der indeholder kostbare metaller, til skrothandlere, der ikke er så nøjeregnende med, hvor kablerne kommer fra. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

En polsk mand meldte sig selv hos politiet efter, at hans to kammerater var blevet anholdt under et natligt tyveri af kabler fra l Solar i Vejen.