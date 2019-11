Premiere på "tumbe glant" film i Tønder

Tirsdag vandt Frelle Petersens film Onkel hovedprisen ved Tokyo International Film Festival. Fredag havde filmen så premiere i mere lokale omgivelser. Nemlig i Tønder, hvor store dele af filmens handling også foregår.

Og flere af gæsterne til aftenens to forestillinger var begejstrede:

- Det er tumbe glant, at den er på sønderjysk. Og så er den fyldt med tør, sønderjysk humor, siger Henrik Hinz.

- Det er en meget rørende film med mange gode replikker, der kalder på smilebåndet, mener Helene Hinz.

Læs også Sønderjysk film vinder fornem pris i Tokyo

Og for instruktøren betyder det meget, at filmen nu er blevet vist på hjemmebane for første gang.

- Den blev taget rigtigt godt imod i Japan, men det er alligevel noget andet at vise den for et publikum i ens hjemland, siger Frelle Petersen, der er godt tilfreds med modtagelsen af filmen.

- Tilskuerne tog meget pænt imod den. De blev rørte og de grinede på de rigtige steder, fortæller den stolte filminstruktør.

Alt er lokalt

Filmen handler om en onkel og hans niece, der bor på en gård i nærheden af Tønder. Peter H.Tygesen og Jette Søndergaard spiller de to hovedroller og de er også onkel og niece i virkeligheden. Filmen er optaget på Peter H. Tygesens gård. Den unge pige har mistet sine forældre og er flyttet hen til sin onkel for at hjælpe ham med at passe gården. De får et stille og roligt liv, indtil idyllen trues af kærligheden, og Chris, niecen, må tage et valg. Alt foregår på klingende sønderjysk.

- Det har været helt fantastisk. Jeg er meget forskellig fra Chris, så jeg har skullet arbejde en del med rollen, fortæller Jette Søndergaard.

- Ja, det er jo ingen sag, når man bare skal spille sig selv. Hvis jeg skulle have lavet om på mig selv, havde det været en anden sag, fortæller Peter Tygesen.

Og instruktøren? Han var lykkelig med dagen!

- På en skala fra 1 til 10, så er det en ren 10'er, fortæller en glad Frelle Petersen.

Læs også Sønderjysk film fik premiere i Japan