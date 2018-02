Prins Henrik kastede glans over os

FN Museet i Frøslev mindes i dag prins Henrik på sin hjemmeside. Prinsen var ved sin død protektor for det danske veteranmuseum.

Spændende og varm og i dén grad anderledes end sit ry.

Han engagerede sig i soldaternes tilværelse, og den viden, han havde om de udsendte soldaters og veteraners arbejde, vakte altid respekt. Per Amnitzbøl Rasmussen, Formand, FN Museet, Frøslevlejren

Sådan mindes formanden for FN Museet i Frøslev, Per Amnitzbøl Rasmussen, prins Henrik.

Prins Henrik har været protektor for FN Museet siden 1996, og det kongelige protektorat har ifølge Per Amnitzbøl Rasmussen været med til at skaffe museet omtale og anerkendelse i befolkningen.

- Det er med til at kaste glans over det, vi laver, og det betyder noget for folks anerkendelse af os, når Kongehuset tildeler os en protektor, siger Per Amnitzbøl Rasmussen til TVSYD.

Læs også Kongeligt besøg i Frøslevlejren

På sin hjemmeside skriver FN Museet, at ”prins Henrik været en stor inspirationskilde for de frivilliges arbejde i museet”.

- Prinsen besøgte gennem tiden mange af Danmarks FN-missioner rundt omkring i verden. Blandt andet missionen i Kroatien i 1992. Han engagerede sig i soldaternes tilværelse, og den viden, han havde om de udsendte soldaters og veteraners arbejde, vakte altid respekt, siger Per Amnitzbøl Rasmussen.

I forbindelse med besøgene på FN Museet lærte FN Museets formand også prins Henrik at kende under mere uformelle omstændigheder, og han fulgte også prinsen som fotograf ved flere lejligheder.

Jeg synes, danskerne indimellem har været lidt grove mod prins Henrik. Han var utroligt hyggelig og interessant at være i selskab med. Per Amnitzbøl Rasmussen, Formand, FN Museet, Frøslevlejren

- Jeg synes, danskerne indimellem har været lidt grove mod prins Henrik. Han var utroligt hyggelig og interessant at være i selskab med, siger Per Amnitzbøl Rasmussen til TVSYD.

Prins Henrik har flere gange besøgt FN Museet. Senest i 2010, hvor prinsen selv havde bedt om en invitation.

- Som kongelig person har man ikke fri tid til spontant at tage ud og se, hvad man vil. Man skal lave et program, selv om man har ferie, sagde prins Henrik dengang til TV SYD.

FN Museet håber, at Kongehuset vil tildele museet en ny protektor efter prins Henriks død.