Prinsesse Benedikte besøger Kolding

Prinsesse Benedikte er tirsdag i Kolding, hvor hun besøger både Designskolen og Georg Jensen Damask.

Klokken 11 ankom Prinsesse Benedikte til Georg Jensen Damask, hvor hun i øsende regn blev modtaget af produktchef Christian Borch og dagens blomsterpige, 10-årige Olivia Sloth Benkjær.

Besøget på Georg Jensen Damask varer til lidt over middag, hvorefter turen går til Designskolen Kolding, hvor der indledes med frokost.

Efter frokosten bliver prinsesse Benedikte vist rundt på skolen, hvor hun undervejs vil få mulighed for at snakke med både studerende, undervisere og forskere.

Prinsesse Benediktes interesse for design er ikke ny, da hun som ung gik på designbeklædningslinjen på den københavnske Margrethe-skolen, der har uddannet flere succesrige og anerkendte beklædningsdesignere.

På Designskolen Kolding vil hun møde nutidens unge designstuderende, som i anno 2018 er optaget af at skabe mode med bæredygtighed som afsæt.