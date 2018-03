Samler åbner museum med malerier til millioner

Fredag åbner Christian Panbo et helt nyt privat kunstmuseum i Aabenraa. Her kan man se hans samling af guldaldermaleri, malerier af skagensmalerne og et Picasso-maleri.

Christian Panbo fra Aabenraa er en mand med mange titler. Han er selvstændig erhvervsmand, socialdemokratisk byrådsmedlem, og så er han en kunstelsker med noget af en samling. - Der er flere hundrede mennesker, som har spurgt mig, hvorfor jeg ikke bygger et museum. Så det har jeg gjort, siger Christian Panbo til TV SYD. Derfor kan han nu også tilføje titlen som kustode på sit eget museum. Museet åbner med Christian Panbos private samling af blandt andet guldaldermalerier, malerier af skagensmalerne Michael og Anna Ancher og et Picasso-maleri. - Det er da sjovt at vise malerierne frem for mennesker, som ønsker at se dem. Nu kan alle jo komme og se. Indtil nu har malerierne hængt på hans kontor, men nu er de flyttet over i det 204 kvadratmeter nye museum. Det er selvfølgelig et panbo-hus – et miljørigtigt bjælkehus. Selv siger Christian Panbo, at han tror det er Danmarks – Europas – Verdens første bæredygtige museum. Christian Panbo viser detaljerne frem på sit yndlingsmaleri Danske fregatter under equipering i foråret 1849 af C. W. Eckersberg. Foto: Claes Adel, TV SYD Yndlingsmaleren er Eckersberg Et helt rum er dedikeret til kunstneren Christoffer Wilhelm Eckersberg. Det er Christian Panbos yndlingsmaler. - Det er fantastisk håndværk, han udfører. Det er enestående, hvad han har udført af malerier. Han kunne male nærmest fotografisk. Det er der ikke andre, der har gjort før ham eller sidenhen, efter min vurdering, siger han. Han fortæller, at ”Danmarks mest berømte maler” er opvokset 12 kilometer øst for Aabenraa. - Da jeg opdagede det, tænkte jeg, så må det være det. Det må være ham, jeg vil samle på, siger museumsejeren. C. W. Eckersberg maleri af fem fregatter er det, Christian Panbo kan kigge på igen og igen. Detaljerne drager ham. - Det et helt fantastisk. Se på broen, hvor man kan se rækværket på begge sider og rebene. Alt er udført helt helt fantastisk, siger han mens han udpeger de små detaljer på maleriet. Kunst Museum Panbo åbner første gang langfredag.