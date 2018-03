Råd for Sikker Trafik opfordrer til at sænke farten i tågen

Det tågede vejr har skabt masser af farlig trafik hele morgenen. Folk sætter ikke farten ned, som de skal, siger både politi og Rådet for Sikker Trafik.

- De fleste mennesker står automatisk tidligere op, når der er meldinger om sne og isglatte veje, og kører langsomt og hensynsfuldt i trafikken. Men få tager tågen alvorligt, og så kan det være farligt, siger Jesper Sølund det er dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik til TV SYD.

Syd- og Sønderjylland har mandag morgen været plaget af voldsomme uheld på motorvejene, hvor der er meldinger om flere alvorligt kvæstede og også to dødsfald.

Politiet har flere gange sendt oplysninger ud på twitter og opfordret folk til at sætte farten ned i det tågede vejr, men mange har ikke taget den opfordring alvorligt.

- Tågen er meget farlig at køre i, hvis man ikke sætter farten ned, siger Jesper Sølund.

Det er ikke det eneste problem. Alt for mange bilister kører rundt uden lys i baglygterne, når det er tåget og mørkt.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at hele 61 procent af bilisterne i Syd- og Sønderjylland inden for de seneste tre måneder har mødt en bil med slukkede baglygter.

Hele mandagen har der været kaos på motorvejene i Syd- og Sønderjylland. Foto: Line Sahl

Husk nu baglygterne

Mange glemmer at tænde baglyset, når de kører ud i mørket eller der er dårlig sigtbarhed. Det sker måske fordi, det i dagslys og under normal sigtbarhed kun er lovpligtigt, at forlygterne skal være tændt.

Budskabet er, at folk skal huske at få tændt for nærlyset, og tågelygterne, og så få sat farten ned - også når det er tåget. Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik

På alle nye biler, der er typegodkendt efter juli 2016 tænder baglyset automatisk, når det er mørkt eller tåget. Men hvis du har en bil, der er købt som ny i perioden 2011 og frem til 2016, er det ikke sikkert, at kørelyset i baglygterne tænder automatisk.

