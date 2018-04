Syd- og Sønderjyllands Politi skriver på Twitter, at et rådyr er blevet påkørt på Sønderjyske motorvej. Foto: Mads Claus Rasmussen, Scanpix

En person er kommet til skade efter at have påkørt et rådyr på Sønderjyske motorvej, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.