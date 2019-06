Rapport: Landbrugets kvælstofoverskud er det højeste i ti år

Landbruget lever op til mål om at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet, siger Landbrug & Fødevarer.

Dansk landbrug har et stadig større overskud af kvælstof og fosfor, som risikerer at skade miljøet.

Det viser en ny opgørelse fra Aarhus Universitet, skriver Fagbladet Ingeniøren mandag morgen.

Rapporten viser, hvad der tilføres landbruget fra eksempelvis foder og gødning, og så trækker vi det fra, landbruget kommer af med via salg af afgrøder, kød og lignende. Preben Olsen, forsker, Aarhus Universitet

Årsagen skal, ifølge bladet, hovedsageligt findes i Landbrugspakken, som den afgående regering og Dansk Folkeparti vedtog i 2015.

I forordet til rapporten skriver forskerne, at overskuddet af næringsstofferne giver en indikation for landbrugets potentielle miljøpåvirkning.

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium faldt sidst i 1990'erne og frem til omkring 2005.

- Men overskuddet er steget igen de seneste par år, primært som følge af vedtagelsen af Landbrugspakken og hermed udfasning af normreduktionen, står der i forordet.

Den omtalte Landbrugspakke åbnede for at gøde op til, hvad der er optimalt økonomisk. Tidligere var gødningsnormen på 80 procent af det optimale.

Forskernes opgørelse trækker på tal fra Danmarks Statistik og viser, at overskuddet af kvælstof steg med 16 procent sidste år til 307.000 tons - det højeste i ti år.

Forskerne bag rapporten har blandt andet opgjort bruget af kunstgødning ved at tage prøver af næringsstoffer i gødning og importeret foder.

Derefter sammenholder de andelen af næringsstofferne i produkterne, som landbruget sælger, og beregner forskellen.

Læs også Kunstig sø renser vandet fra Martins marker

- Jo større forskellen er, des større er risikoen for, at fosfor og kvælstof bliver udvasket og dernæst udledt til vandmiljøet, skriver Ingeniøren.

Det kan føre til opblomstring af alger og iltsvind.

Men det højere forbrug er ikke en garanti for, at der også sker større udledning, pointerer forskerne bag.

- Rapporten viser, hvad der tilføres landbruget fra eksempelvis foder og gødning, og så trækker vi det fra, landbruget kommer af med via salg af afgrøder, kød og lignende.

- Men hvad der sker med overskuddet, kan vi ikke se ud fra de her tal, siger en af forfatterne, Preben Olsen, til Ritzau.

- Kun den ene side af sagen

Og spørger man landbrug- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er der tale om en helt naturlig udvikling.

- Hele formålet med Fødevare- og Landbrugspakken var, at landbruget får lov til at gødske mere, mod at man så laver nogle andre tiltag.

Hvis man kun ser på kvælstofoverskuddet, ser man kun den ene side af ligningen. Jakob Ellemann-Jensen, landbrug- og fødevareminister, Venstre

- Hvis man kun ser på kvælstofoverskuddet, ser man kun den ene side af ligningen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Landbruget skal efter planen skrue ned for udvaskningen af næringsstoffer via forskellige tiltag.

Opgørelsen bekymrer dog alligevel Christian Ege, seniorkonsulent med fokus på kemikalier i landbruget i organisationen Det Økologiske Råd.

- Med Landbrugspakken åbnede man for sluserne ved at give landbruget lov til at gøde mere med kvælstof og fosfor, siger han.

Ege påpeger, at Danmark har Europas mest intensive landbrug med flest husdyr, og at lovgivningen derfor bør være endnu mere stram.

Hos Landbrug & Fødevarer understreger områdedirektør Niels Peter Nørring dog, at de målrettede tiltag mod udledning til vandmiljøet er afgørende.

- Landbruget har klart levet op til de målrettede efterafgrøder og etablering af skov, og vi vil også levere på etablering af vådområder.

- Alt det, der skal til, for at sikre, at der fortsat er en god udvikling i reduktion af kvælstof til vandmiljøet, det har vi leveret på, siger han.

En stigning i overskuddet var forventelig, men der giver et forkert billede kun at se på det, påpeger Nørring.