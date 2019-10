Regering købte i al hemmelighed 33 km grænse-pigtråd for 21 mio kroner

Da flygtninge strømmede ind i Danmark i 2015 forberedte den daværende Venstre-regering ved at købe pigtråd ind til en grænsemur i al hemmelighed. Pigtråd der lige nu bliver opbevaret på Flyvestation Skrydstrup. Det skriver Jyllands-Posten.

I efteråret 2015 mærkede Danmark for alvor konsekvenserne af krigen i Syrien, da de mange flygtningestrømme bevægede sig op gennem Europa og ud på de danske motorveje. I al hemmelighed forberedte den daværende Venstre-regering sig ved at købe pigtråd ind til et 33 kilometer langt hegn. Det skriver Jyllands-Posten.

En af overvejelserne var at etablere en fysisk forhindring i form af et pigtrådshegn, som skulle sikre, at man kunne kontrollere, hvem der fik adgang. Søren Pind, tidligere justitsminister, Venstre

I daværende justitsminister Søren Pinds nye bog ’Frie ord’ skriver han om forberedelserne, og hvordan der blev lavet ’meget præcise planer’ for at bygge et hegn af pigtråd og beton.

For første gang bliver forberedelserne officielt bekræftet og konkretiseret af myndighederne. Det sker i et svar fra nuværende justitsminister Nick Hækkerup til Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten, skriver Jyllands-Posten.

I alt blev der købt ind for 21.7 millioner kroner. Den pris dækker blandt andet over 37.000 pigtrådspæle og 37.500 pigtrådsspiraler. Købet blev foretaget af Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse ved årsskiftet 2015/2016.

Indkøbsliste: Disse materialer til grænsehegnet blev indkøbt: 37.500 pigtrådsspiraler 37.000 pigtrådspæle 35.000 pigtrådspløkker 1.900 ruller enkelttråd 1.600 ruller bindetråd Der blev også indkøbt diverse pigtrådshandsker, pladesakse og tænger, som skulle bruges, hvis hegnet skulle sættes op. Samlet pris: 21,7 mio. kr. Kilde: Jyllands-Posten.dk

Opbevaret på Flyvestation Skrydstrup

Pigtråden, pæle, pladesakser og andet materiale blev og er stadig opbevaret på flyvestationen i Skrydstrup. I juni 2017 valgte Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse at gøre materialerne en del af Forsvarets samlede beslutninger. I dag er der cirka 90 procent tilbage af den oprindelige beholdning.

- Regeringen har ingen planer om at opføre en mur ved den dansktyske grænse, siger Nick Hækkerup til sidst i svaret til Rosa Lund.

Derfor tyder det også på, at hegnet forbliver rullet sammen i hallerne i Skrydstrup.

En beslutning i toppen af regeringen

Med krigen i Syrien og Sveriges grænsekontrol over Øresund frygtede regeringen dengang, at flygtningestrømmene ville ophobe sig i Danmark. Derfor forberedte man sig på forskellige situationer og scenarier i det øverste af regeringen og Justitsministeriet.

Det her var en intern regeringsdrøftelse. Søren Pind, tidligere justitsminister, Venstre

- Derfor fandt der en drøftelse sted om, hvordan vi fysisk kunne sikre os, hvis det hele virkelig brød sammen. Hvis tingene eskalerede ud af kontrol. En af overvejelserne var at etablere en fysisk forhindring i form af et pigtrådshegn, som skulle sikre, at man kunne kontrollere, hvem der fik adgang, siger Søren Pind til Jyllands-Posten.

Blev de øvrige partier i Folketinget orienteret?

- Det her var en intern regeringsdrøftelse, siger han til morgenavisen.

Hegnet blev aldrig opført. I stedet besluttede den daværende regering at indføre midlertidig grænsekontrol i januar 2016.