Region giver millioner til genforeningsfester

Sønderjyllands genforening markeres næste år med millioner af kroner.

1 milion og 950 tusinde kroner. Det har Region Syddanmark netop bevilget til tre store fester, som næste år markerer, at det til den tid er hundrede år siden, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark.

Folkefesten den 11. juli 2020 på Dybbøl Banke får en million kroner. Der vil blandt andet være musik, korsang, dans, performanceshow og officielle taler. Gæster er bl.a. kongehuset, regeringen sant repræsentanter for andre lande. Samme sted for hundrede år siden deltog 50.000 mennesker i genforeningsfesten.

Folkemødet i Ribe fra den 21.-24. maj næste år får en halv million kroner. Der vil være 40-50 arrangementer, forelæsninger, debatter og fortællinger med Sønderjylland og grænselandet som gennemgående tema. Ribe Stift arrangerer folkemødet i Ribe.

Arrangementet med navnet "Sangen genforener 2020" modtager 450.000 kr. Det vil genoplive traditionen med store folkemøder på Skamlingsbanken og samle tusindvis af sangere fra hele landet til en dag med sang den 6. juni 2020.

Udover de knap 2 mio. kr. til de tre fyrtårnsprojekter har regionsrådet også afsat 1,5 mio. kr. til mindre, lokale initiativer.

En bro til nutiden

- Genforeningen i 1920 er et vigtigt historisk øjeblik, som i høj grad har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag. Derfor er jeg glad for, at de tre arrangementer på hver sin måde også bygger bro til nutiden. På den måde får vi en både folkelig, højtidelig, festlig, markant og nutidig fejring og profilering af det sydlige Danmark, siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V).