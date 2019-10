Regnen slukkede lyskryds og oversvømmer veje

Flere lyskryds i Sønderborg, Vejen og Tønder var ved 13-tiden ude af drift, og i Esbjerg blev jernbaneviadukten ved Bilka i Esbjerg oversvømmet, ligesom der er meldinger om meget vand på hovedvejen mellem Sig og Ølgod. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er flere steder faldet meget regn de seneste timer, så der kan pludselig stå store mægder vand på kørebanen. Derfor opfordrer vi til forsigtig kørsel, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Ifølge DMI er der ved Billund Lufthavn faldet mere end 20 millimeter regn siden midnat.

Masser af regn på vej - Vejle holder øje

Mens den værste blæst har lagt sig, så melder DMI om en lørdag med udsigt til store regnmængder. Således lyder meldingen på mere end 20 millimeter regn for i forvejen hårdt prøvede Vejle.

Vejle Kommune skriver på Facebook, at man ikke forventer nye oversvømmelser i byen - men at man holder vågent øje med situationen.

Jorden i oplandet til Grejs Å er total mættet af vand. Derfor vil nedbør ikke kunne synke ned, men i stedet strømme oven på jorden og dermed hurtigere til Vejle.

- Kommunens højtvandsvagt følger nøje udviklingen hen over weekenden. Hvis der kommer mere regn end forventet, og der bliver risiko for oversvømmelser, vil vi køre en container med sandsække til Spinderihallerne. Der er mandskab på standby til at rense riste i vandløbene, lyder det fra Vejle Kommune på Facebook.