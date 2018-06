Rejsegilde under mørke skyer

Der hvilede en skygge over rejsegildet på Fjordskolen i dag. For selvom kommunen glæder sig, så ligger der stadig en konflikt og ulmer.

Traditionen tror blev håndværkerne fejret. Grillpølser, øl og et højt hurra indtog den nye skolegård i Kruså. Men det var ikke alle, der følte, at de var inviteret.

- Jeg er sikker på, at det er nogle dygtige håndværkere, der har lavet det. Og det skal de have ros for. Men hele processen har manglet dialog, og der er flere ting, som endnu ikke er tilfredsstillende, siger formand for Fjordskolen, Mette Larsen. Hun mener stadig, at man langt fra har hørt de ansatte og forældrene, når det eksempelvis gælder kørestolstilgængeligheden på den nye skole.

Omdiskuteret flytning

I flere år har konflikten om skoleflytningen fyldt meget. Fjordskolen flytter nemlig fra flere adresser i Aabenraa by til en adresse i eksisterende bygninger i Kruså. Den beslutning blev taget af et flertal i Aabenraa byråd og udløste voldsomme protester fra både et mindretal i byrådet og forældre, som ikke mener, at det er i børnenes interesse at rykke til Kruså.

Opgradering

Men flytte skal de. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen, mærker, at der stadig er udfordringer fra skolebestyrelsen, men hun håber på, at man kan få det bedste ud af situationen, og hun ser den nye skole som en opgradering.

- Jeg glæder mig til, at vi hurtigst muligt kommer i gang i de nye bygninger. Bare det, at vi får samlet hele den specialpædagogiske faglighed på et sted, det giver en masse synergi. Her bliver børnene samlet på én matrikel frem for flere, og det tror jeg, giver mere værdi, siger hun.

