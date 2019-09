Rester fra ildkugle kan ligge spredt i Sønderjylland

Meteoritter kan ligge spredt i området tæt ved den danske grænse. Det viser beregninger af en glødende sten set over Nordtyskland.

En ildkugle viste sig på himlen over Nordtyskland torsdag i sidste uge. Det skarpe lys kom fra en meteor, der med høj fart var på vej ned mod jordens overflade.

Flere indberettede det usædvanlige syn, og de forskellige øjenvidneberetninger kortlægger resterne af meteoren, såkaldte meteoritters, placering. Sporene peger i retning af Sønderjylland, tæt ved den danske grænse.

- Man ved ikke, hvor meteoren er sprængt oppe i luften, og derfor kan det være svært at sige en præcis placering for meteoritterne, men ud fra øjenvidneberetninger, kan man beregne en nogenlunde placering, siger Lars Petersen, museumsformidler ved Museum Sønderjylland, der mener, at danskerne havde svært ved at se ildkuglen på himlen, fordi Solen blændede op mod den glødende sten.

Kig i baghaven

Med beregningerne, som peger på området omkring den danske grænse, opfordrer Lars Petersen danskerne til at kigge i baghaven, på parkeringspladser eller kigge efter fragmenter, som har en sværtet overflade.

Det er dog ikke en let opgave at finde en meteorit.

- Det er ligesom at finde nålen i høstakken. Men hvis man ser noget, der ser usædvanlig ud, så kan det sagtens være fragmenter, siger museumsformidleren.

En stor genstand

Han fortæller, at ud fra billeder af ildkuglen har meteoren været en stor genstand. Det er ud fra lyset fra ildkuglen, at man kan beregne størrelsen, og ifølge Lars Petersen har meteoren været et par meter i diameteren og flere tons tung.

Ildkuglen har dog haft en så høj fart og glødet op ned mod jordens overflade, at den er gået i stykker, og meteoritterne så er faldet ned, og det glæder Lars Petersen, at danskerne kan gå på opdagelse.

- Det er super interessant, at vi med meteoritterne kan finde spor fra solsystemets oprindelse. Det er en budbringer fra 4,5 milliarder år siden, så de er værd at finde, siger han.

Finder du noget mistænkeligt skal du indlevere det til Statens Naturhistoriske Museum eller andre naturhistoriske museer.