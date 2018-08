Rødding Højskole får en kvart million i fødselsdagsgave

Næste år har højskolebevægelsen fødselsdag. Rødding Højskole får en særlig gave.

- Vi er meget taknemmelige, siger forstander på Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen, til nyheden om, at en kvart million kroner er på vej til Rødding Højskole.

Pengene kommer fra Finansministeriet i anledningen af, at højskolebevægelsen næste år har 175 års fødselsdag. I alt bevilger ministeriet to mio. kr. til at fejre højskolerne næste år, og de 250.000 kr. er øremærket til Rødding Højskole. Den var nemlig den første højskole i verden.

- Vi ser det som en anerkendelse af højskoleformen og af det arbejde, vi laver her på Rødding Højskole. Det er regeringen, som ser os som et vigtigt symbol på en skoleform, der stadig præger Danmark, siger forstanderen.

Vigtig for unge

- Højskolerne har været med til at forme det Danmark, vi har i dag, og rigtig mange unge har på højskoler fået deres faglige eller menneskelige løft, som har været afgørende for deres udvikling, siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Højskolerne stadig en vigtig mulighed for, at den enkelte kan finde frem til, hvem man virkelig er, hvad man drømmer om, og hvor man vil hen. Kristian Jensen, finansminister, Venstre

- I en globaliseret tid med nye teknologispring er højskolerne stadig en vigtig mulighed for at den enkelte kan finde frem til, hvem man virkelig er, hvad man drømmer om, og hvor man vil hen. Derfor er højskolerne både en del af vores historie, men i høj grad også en del af Danmarks fremtid, siger ministeren.

Det hele begyndte der

Pengene skal bruges til at renovere Flors Hus på Rødding Højskole. Det var i den bygning, verdens første højskole begyndte i 1844.

- Bevillingen er en dokumentation på, at højskolebevægelsens engagement i fællesskab og foreningsliv stadigt er livskraftigt, siger Mads Rykind-Eriksen.

De to millioner kroner vil fremgå af regeringens forslag til finanslov for 2019, som bliver offentliggjort den 30. august.

Anja og Mads Rykind-Eriksen er forstanderpar på Rødding Højskole. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark