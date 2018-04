Ros og anerkendelse skruer op for de stille børn

Stille børn fik store stemmer i weekenden, da 25 udvalgte børn tog på camp og fik et skud selvtillid.

Læs også Far giver formue til psykiatrisk afdeling

- Jeg er her fordi, jeg har ikke så meget selvtillid, og så har jeg svært ved at få nye venner.

Ordene bliver sagt uden tøven og kommer fra 12-årige Victor Gram Kandborg, Løsning, mens han sidder og ser på sine nye venner, der spiller fodbold.

I fire dage har han været på en Kidz and Youth Camp i Juelsminde sammen med 24 andre børn, som har nogle af de samme problemer som ham selv.

Fælles for dem er, at de er bedre til at se det, de ikke er gode til - i stedet for at fokusere på, hvad de kan.

Men det skal der nu laves om på.

- Vi har én regel her på campen, og den er, at man ikke må sige noget negativt om sig selv eller andre. Hvis man gør det alligevel, skal man kvittere med at sige tre gode ting om sig selv eller andre, siger pædagog Michael Hestbeck, der arbejder på campen.

Jeg fået at vide, at jeg er god nok. Det er det bedste, nogen har sagt til mig. Victor Gram Kandborg, 12 år, Løsning

De 25 børn er udvalgt af lærere fra forskellige skoler i Hedensted Kommune. Målet er at give dem et skud selvtillid.

- Da jeg bød velkommen i lørdags, var det nogle forsagte børn, jeg mødte. I dag, da campen sluttede, var det nogle helt andre børn, forældrene hentede. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis tre dage kan gøre sådan en forskel – hvad kan en uge så ikke, sagde præsident for Lions Club, Hedensted, Niels Stampe.

Børnene bliver undervist af Body Mind Academy, hvor der er særligt fokus på anerkendelse, ros og selvværd.

Det er Lions Club i Hedensted, der har gjort campen mulig ved at donere 75.000 kroner.

- Vi har valgt at donere et stort beløb i år i anledningen af vores 40 års jubilæum, og da én af vores medlemmer talte varmt for konceptet, blev vi overbevist om, at det var den helt rigtige måde at bruge pengene på, fortæller han.

Victor Gram Kandborg havde været på campen i to dage, da TV SYD mødte ham, og han syntes allerede, at den havde givet ham noget.

- Jeg har fået nogle nye venner, og så har jeg fået at vide, at jeg er god nok. Lige som jeg er. Det er det bedste, nogen har sagt til mig, siger han.

Læs også Usædvanligt indbrud: Tyven tog opvasken og ordnede haven