Sådan påvirker Royal Run trafikken

Det vil få betydning for trafikken, når kronprinsen løber Royal Run sammen med tusindvis af syd-og sønderjyder mandag d.21.maj.

Der er lagt op til den helt store løbefest, når mere end 5000 løbere fejrer kroprins Frederik i Esbjergs gader 2. pinsedag. Du skal dog være opmærksom på, at Royal Run betyder, at der er lidt trafikale ændringer.

Området omkring Gl. Vardevej fra Parkvej til Grådybet og de stikveje, der er der, bliver lukket. Det vil blive hængt skilte op med oplysninger om løbet og afspærrede strækninger rundt omkring på strategiske steder i nærheden af løberuterne.

De første løbere bliver sendt afsted på one-mile-distancen kl.11.15, og derefter sendes de afsted med fem minutters mellemrum. De sidste løbere bliver sendt afsted på en 10 kilometer lang rute kl.14.20.

Her er ruten, deltagerne i Royal Run skal løbe.

Gratis parkering og gratis bybusser

Der er gratis parkering på alle offentlige parkeringspladser i Esbjerg med undtagelse af dem, der er indenfor den lukkede løbszone. Der er P-pladser tæt ved startområdet ved Rybners og Svømmestadion.

Hvis det virker lidt for bøvlet at tage bilen, så kan du kan køre gratis med bybusserne til stoppesteder på Gl. Vardevej, Parkvej, Spangsbjerg Kirkevej, Grådybet, Stormgade og Hjertingvej, hvis du viser dit startnummer eller kvitteringen for det i bussen.

Kronprins Frederik skal mandag løbe i fem byer. Han forventes at ankomme til Esbjerg mellem klokken 13.00-13.30.