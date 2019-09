Fire travle dage for Dronning Margrethe: Sådan ser programmet ud i Sydslesvig

Fra i dag tirsdag og til og med fredag aflægger Dronning Margrethe officielt besøg i Sydslesvig - også kendt som Slesvig-Holsten. Se hele hendes program her.

Dronning Margrethe aflægger officielt besøg i Slesvig-Holsten og det danske mindretal i fire dage fra 3.-6. september.

I løbet af de fire dage skal Dronningen gennem et omfattende program, der ville udmatte selv en toptrænet eliteidrætsudøver. Hun skal besøge både tyske og danske institutioner og virksomheder samt historiske museer og steder. Blandt andet gæster Dronningen det danske mindretals mange institutioner som skoler og alderdomshjem. Danfoss’ og Jysks tyske afdelinger er også på hendes agenda ligesom de historiske steder ved Danevirke, som engang var Danmarks sydligste grænse.

Se hele Dronning Margrethes omfattende program nedenfor.

Tirsdag 3. september

Kl. 10.00 Flensborg Havn:

Dronning Margrethe modtages ved Dannebrog

Kl. 10.35 Dansk Alderdomshjem, Flensborg:

Overværelse af taler og fællessang samt rundvisning på hjemmet.

Kl. 11.20 Flensborg Rådhus:

Dronningen modtages af ministerpræsidenten, bypræsidenten, overborgmesteren samt byrådet.

Kl. 12.20 Det Kongelige Danske Generalkonsulat, Flensborg:

Danmarks Generalkonsulat i Flensborg er vært ved en frokost for særligt indbudte.

Kl. 13.40 Duborg-Skolen, Flensborg:

Rundvisning i den nyrenoverede del af skolen samt overværelse af sang og taler.

Kl. 14.35 Danfoss Silicon Power:

Rundvisning i virksomheden.

Kl. 15.40 Industrimuseet og Christian 4.s arbejderboliger:

Rundvisning på museet og forevisning af de oprindelige arbejderboliger, der blev opført under Christian 4.s regeringstid.

Kl. 20.00 Kongeskibet Dannebrog:

Dronningen er vært ved en middag for særligt indbudte.

Onsdag 4. september

Kl. 10.00 Helligåndskirken, Flensborg:

Festgudstjeneste.

Kl. 11.55 Landdagen, Kiel:

Dronningen modtages af landdagspræsident Klaus Schlie (CDU). Under besøget forevises landdagen.

Kl. 12.20 Landdagen, Kiel:

Ministerpræsidenten og landdagspræsidenten er værter ved en frokost til ære for Dronningen.

Kl. 13.55 Universitätsklinik Schleswig Holstein, Kiel:

Orientering om universitetsforskning og fremvisning af ny bygning.

Kl. 14.45 Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel:

Orientering om oceanforskning med præsentation af dybthavsrobotter.

Kl. 19.30 A.P. Møller Skolen, Slesvig:

Det danske mindretal er vært ved en festmiddag.

Torsdag 5. september

Kl. 10.10 Danevirke Museum:

Orientering om Danevirkevoldanlægget og fund på stedet.

Dannevirke blev i 2018 optaget på UNESCO’s verdensnaturarvsliste.

Kl. 11.05 Vikingemuseet Hedeby, Busdorf:

Rundvisning i museet.

Kl. 12.00 Gottorp Slot, Slesvig:

Præsentation af nyt byggeprojekt og slottets historiske betydning.

Kl. 12.20 Gottorp Slot, Slesvig:

Ministerpræsidenten er vært ved en reception på Gottorp Slot.

Kl. 14.35 Friedrichsstadt:

Besigtigelse af Mennoniterkirken og sammenkomst i Paludanushuset.

Kl. 17.30 Flensborg Havn:

Dronningen holder pressemøde.

Kl. 19.30 Flensborg Havn:

Dronningen er vært ved en reception på Kongeskibet Dannebrog.

Fredag 6. september

Kl. 10.20 Risum Danske Skole:

Rundvisning på skolen og orientering om frisernes historie i området.

Kl. 12.10 Dänisches Bettenlager (JYSK), Flensborg:

Dronningen vil få anledning til at høre om Jysk-koncernens historie uden for Danmark, samt at se nærmere på forskellene mellem danske og tyske soveværelser.

Kl. 14.45 Dansk Centralbibliotek og Studieafdeling, Flensborg:

Rundvisning på biblioteket og orientering om sprogafdelingen, udstillinger og Den Slesvigske Samling.

Kl. 15.35 Flensborghus:

Afskedsreception: De dansksindede folkevalgte, frivillige og foreninger møder Dronningen.

Ved afgangen vil gæsterne tage afsked med flag. Kortegen følges på vej af dansksindede og publikum, der går bag efter ned til havnen (300 m).

Kl. 16.40 Flensborg Havn:

Dronningen forlader Flensborg Havn med Kongeskibet Dannebrog.