Sådan sorterer man affaldet i din kommune

I tre af 14 syd- og sønderjyske kommuner skal folk selv ud på containerpladsen med genanvendeligt affald som eksempelvis dåser.

En rundringning til de 14 syd- og sønderjyske kommuner afslører, at borgerne i tre af kommunerne ikke kan sortere eksempelvis gamle dåser på egen matrikel. De skal transportere genanvendeligt affald til andre steder i byen - for eksempel containerpladsen eller en affalds-ø sat op ved supermarkedets p-plads. Med genanvendeligt affald menes eksempelvis plast, glas, metal og lignende.

Vi er nået langt ad frivillighedens vej. Lene Tingleff (V), formand for udvalget for teknik i Hedensted

I de tre kommuner Fanø, Kolding og Hedensted skal borgerne altså afsted med affaldet med fare for, at borgerne bare smider affaldet i affaldsspanden hjemme. I Hedensted har de gode erfaringer med, at folk frivilligt sorterer på trods af besværet.

- Vi er nået langt ad frivillighedens vej. Vi har med fire genbrugsstationer gjort meget for at animere folk til at sortere. Vi har døgnåbent på containerpladsen i Hedensted, og nu følger Hornsyld efter. Det vil sige, at folk har mulighed for den fleksibilitet, at de kan aflevere affald, lige når det passer dem, siger Lene Tingleff (V), formand for udvalget for teknik i Hedensted, til TV SYD.

Vægtbaseret incitament

Endnu et incitament til at sortere sit affald i Hedensted er kommunens vægtbaserede affaldsordning, hvor jo mere, der kommer i affaldsbeholderen uden for døren, jo mere koster det.

- Det har været med til at opdrage folk og givet en større bevidsthed om, at vi skal sortere, siger udvalgsformanden.

Fredericia henter sorterede sækkene

Fredericia skiller sig ud som den eneste kommune, hvor borgerne ikke kan smide metal og glas i spanden derhjemme. Kommunen oplyser til TV SYD, at det genanvendelige affald skal sorteres i kategorier i hver sin klare plastsæk, som er udleveret af kommunen. Altså papir i en sæk, glas i en anden, og så videre. Derefter henter kommunen sækkene ved vejskel én gang om måneden.

