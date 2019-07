Sådan undgår du at blive snydt af en bolighaj

Bolighajer ligger på lur, derfor er Syd- og Sønderjyllands Politi nu ude med gode råd til at undgå at blive snydt.

I fredags fik 6.000 personer svar på, at de har fået en plads på en uddannelse, som ligger Syd- og Sønderjylland. Og dermed lyder også startskuddet til den helt store boligjagt for mange.

Men det er desværre ikke alle udlejere, der har rent mel i posen. ”Bolighajerne” ligger på lur derude. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi taget kontakt til uddannelsesstederne i politikredsen for at nå ud til de studerende med gode råd om, hvordan man undgår at lande i gabet på en bolighaj.

1. Få fremvist boligen:

Det er især godt at tale med naboerne og spørge, om udlejer har rent mel i posen. Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi

Lad dig ikke presse til at betale nogle penge, før du har set boligen.

Under fremvisningen kan du også tjekke, at navnet på postkassen og på hoveddøren stemmer overens med kontaktpersonen.

Du kan også spørge en nabo, om han kender udlejer.

Men udlejer kan jo godt fremvise den samme bolig til flere mennesker på samme dag eksempelvis?

- Det sker desværre også tit. Vi har også oplevet flere gange, at der står fem mennesker på samme dag og tror, de skal flytte ind i den samme lejlighed. Så det er især godt at tale med naboerne og spørge, om denne udlejer har rent mel i posen, siger Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

2. Tjek udlejer:

Du kan ikke sikre dig 100%. Det handler om at prøve udlejer lidt af. Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi

Bed om billedlegitimation på udlejer og tjek, at billedet er vellignende.

Tjek også udlejers telefonummer. Er det dansk, og kan du finde det på Krak?

Er udlejer overhovedet ejer af boligen? Dette kan du tjekke via hjemmesiden www.boligejer.dk

Er det realitisk at udlejer vil sende billede af billedelegitimation i et hektik marked, hvor mange står i kø?

- Hvis en udlejer har rent mel i posen, så vil han gerne. Man er også nødt til som lejer at være lidt kritisk, fordi lige pludselig er ens indskud altså væk, hvis ikke man er kritisk, siger Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvordan ved man, at billedelegitimationen ikke bare er falsk?

- Det kan du ikke sikre dig 100%. Det handler om at prøve udlejer lidt af, og jo flere ting du kan tjekke, jo mere sikker er du hele tiden på, at udlejer er reel, siger Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

3. Vær opmærksom på betaling:

Lad være med at betale penge under bordet – da det er ulovligt.

Desuden sørg altid for at overføre depositum og husleje via bankkonto, så du har dokumentation. Betal aldrig kontant.

4. Brug din sunde fornuft:

Hvis du presses, så kan det være tegn på, at der er noget galt.

Hvor kritisk skal man være?

- Hav lidt is i maven og brug din sunde fornuft. Generelt kan man ikke være 100 % sikker på noget. Men det er et spørgsmål om samle til bunke. Så jo flere af rådene du følger, jo mindre er sandsynligheden for, at du bliver taget ved næsen, siger Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvad skal man gøre, hvis det alligevel går galt?

- Kontakt dit pengeinstitut, for at se om de kan stoppe ens overførsel eller få pengene igen, og så anmelde det til politiet, siger Christian Østergård fra forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.