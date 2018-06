Sankthansbålet er i fare i hele Syd- og Sønderjylland

Heksene slipper med stor sandsynlighed for turen til Bloksbjerg i år, hvor det tørre majvejr kan betyde at sankthansbålene må forblive slukkede.

Sankthansfejringen risikerer i år at mangle et temmelig vigtigt element - bålet.

Over hele landsdelen bliver bålet nemlig forbudt, hvis ikke der når at falde en del nedbør inden næste lørdag. Det tørre majvejr har allerede medført afbrændingsforbud i otte kommuner i vores område samt på Rømø.

- Vi har ikke tænkt os at ophæve forbuddet lige nu, og det får jo helt naturligt konsekvenser for sankthansbålet. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, men der skal falde rigtig meget vand. Det mest realistiske scenarie er, at forbuddet stadig gælder næste lørdag, siger Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør ved TrekantBrand.

- Jeg har aldrig tidligere oplevet, at vi har været nødt til at udstede et forbud så tidligt på året. Det plejer først at være om sensommeren, men branden på Randbøl Hede viser jo, at vi har al mulig grund til at være forsigtige, siger Jarl Vagn Hansen.

Sydvestjysk Brandvæsen har stadig udstedt afbrændningsforbud, men det har ikke været muligt at få en kommentar til sankthansbålet i dag.

Sankthans er også i fare i kommuner uden afbrændingsforbud

Men også i de kommuner, hvor der endnu ikke er afbrændingsforbud, kan traditionen være i fare.

Hos Sydøstjyllands Brandvæsen, der dækker Horsens og Hedensted, hvor der ikke er forbud, tager de endelig stilling til sankthans på mandag.

Tirsdag kommer en endelig melding fra Brand og Redning Sønderjylland, der stadig kun har udstedt forbud på Rømø.

- Som det ser ud nu, regner vi med at lave et forbud mod afbrænding af sankthansbål. Hvis der var i aften, var det aflyst. Men der kan stadig nå at falde vand nok til, at vi ændrer mening, siger Jacob Christensen, der er beredskabsdirektør for Brand og Redning Sønderjylland.

- Mon ikke man kan hygge sig uden bålet

I lokalrådet i Daugård venter de på brandvæsenets endelige melding i starten af næste uge. De har i samarbejde med KFUM og Natur og Ungdom planlagt et bål på Daugård Strand til sankthans næste lørdag.

- Hvis der kommer et forbud, lytter vi selvfølgelig til det. Men sankthans skal vi da have. Mon ikke man kan hygge sig uden bålet, siger Robert Tindgaard Knudsen fra Daugård Lokalråd.

I TrekantBrand er de også klar over, at mange arrangører afventer svar på, om de skal aflyse eller ej. Men vi skal altså tættere på, før dommen er klar.

- Det er selvfølgelig surt for arrangørerne, der ganske givet har brugt kræfter på det her. Men det ville jo også være katastrofalt, hvis der skete noget. Vi bliver nødt til at tænke på brandsikkerheden, siger beredskabsdirektør ved TrekantBrand Jarl Vagn Hansen.