Se billederne: Kom på besøg i Fjordenhus

Nu er det ikke kun Bølgen, der er en markant bygning i Vejle. Nu står Fjordenhus, som Olafur Eliasson står bag, nemlig klar.

Investsteringensfirmaet Kirk Kapital får et markant nyt domicil i Vejle.

Her står bygningen Fjordenhus nu klar til at blive officielt indviet den 9. juni. Fredag var pressen inviteret indenfor i bygnignen, der er tegnet af den kendte kunstner Olafur Eliasson og arkitekterne hos Studio Olafur Eliasson. Det er første gang, de har tegnet en bygning.

Se billederne øverst i artiklen.

Olafur Eliasson er måske mest kendt for at være kunstneren bag 'Regnbuen' på toppen af kunstmusset Aros i Aarhus.

- Jeg er meget optaget af det håndværksmæssige. Jeg er vældigt optaget af hvem, der laver murstenene, og hvordan de laver dem. Hvad er det for et håndværk? Hvordan kan man bruge mursten i dag, hvor meget byggeri dybest set jo er metal og glas, der bliver klasket op, sagde kunstneren, da han fortale om bygningen, hvor der er brugt mursten.

Navnet Fjordenhus er en sammentrækning af fjordens hus og henviser til bygningens placering ud for Havneøen i Vejlefjord.



Stueetagen i det nye byggeri bliver åbent for offentligheden, og her er der mulighed for at se kunstværker af Olafur Eliasson. Ved den officielle indvielse vil der være underholdning for både børn og voksne.

Olafur Eliasson fortæller om tankerne bag bygningen. Foto: John Melin, TV SYD