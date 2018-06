Se videoen: Grævlinge-mor og hendes to unger spiser kirsebær midt på dagen

Mangel på regnorme og sultne unger lokker grævlinger ud af graven midt på dagen. Skal man se rovdyret om dagen, skal det være nu, siger biolog.

En grævlinge-mor og hendes to unger spiser kirsebær i haven midt på dagen.

Den situation filmede Kim Parking tirsdag med sin mobiltelefon inde fra sit køkkenvindue.

Han bor syd for Kolding i Stenderup Skovene. Her følger han i løbet af året naturen i sin have, hvor kirsebærtræerne tiltrækker mange forskellige dyr.

Jeg tror ikke, at mange har oplevet det syn, fordi de natdyr og derfor svære at få gode billeder af. Kim Parking, Løveodde

Hver dag i denne tid kommer grævlingerne frem. På trods af, at det er nataktive dyr, som man ikke så ofte ser i dagstimerne.

- Jeg tror ikke, at mange har oplevet det syn, fordi de er natdyr og derfor svære at få gode billeder af, siger Kim Parking til TV SYD.

Grævlingerne er vilde med kirsebær

Han har hørt, at det selv for erfarne naturfotografer er svært at få grævlingerne i kassen. Der skal noget specielt til at lokke dem ud.

- Det har jeg altså fundet ud af, hvad er. Nemlig kirsebær. Og helst lidt modne, siger han og tilføjer, at han ikke gør meget ud af at plukke kirsebærene.

- Grævlingene spiser nedfaldsfrugterne. Man kan se, hvordan grævlingerne nærmest panisk søger med næsen.

Grævlingerne ser ikke særligt godt, men lugtesansen er derimod veludviklet, hvilket Kim Parking oplever jævnligt.

- Min kone kan stå 10 meter derfra og hænge tøj op, uden at de reagerer. Men hvis vi står i vindretningen, stikker de af. Først kommer snuden op i luften, og så er de væk, siger han.

Fakta om grævlinge Kraftig bygget rovdyr fra mårfamilien

Lever over hele landet, undtagen Bornholm og enkelte mindre øer.

Den er mest talrig i Østjylland.

Der anslås at leve 30.000-40.000 grævlinger i Danmark

Grævlingen kan veje op til 20 kilo

Grævlingen spiser både bær og mindre dyr, men foretrækker regnorme

Ungerne fødes normalt i januar-marts

Han er en rutineret buejæger, men må ikke jage i området, og det, mener han, kommer de vilde dyr til gode.

- De har det godt her, hvor de kan være i fred.

Grævlingeekspert: Skal man se grævlinger om dagen, skal det være nu

Det er ifølge biolog Janne Aaris-Sørensen, der har arbejdet med grævlinger hele sit liv og er forfatter til 'Grævlingebogen', netop på denne tid af året, at man kan opleve grævlinger i dagslys.

- Skal man se grævlinger om dagen, skal det være lige nu, hvor ungerne er sultne, og der samtidig er mangel på regnorme, siger hun til TV SYD.

Tørken bevirker, at det er svært for grævlingerne at finde deres yndlingsspise - regnorme.

- Når det er så frygteligt tørt, vil de gerne have noget andet at spise, og modne kirsebær er som slik for dem, fortæller hun.

Efter tre måneder skal ungerne selv finde mad. Er de født i begyndelsen af marts, er de lige nu store nok til selv at samle mad.

- Typisk ser man dem ude af graven en time før solnedgang. Så bliver de ude, indtil de er mætte. Ved solopgang er de senest tilbage i graven. Så det er lidt usædvanligt at se dem i dagslys, siger Janne Aaris-Sørensen.

