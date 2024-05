Her har de fået mange kvinder over i mandsdomineret sport - nu har de fået blod på tanden

- Det er gået over al forventning. Da jeg satte det i gang, tænkte jeg: "man kan jo forsøge", siger Margit Nielsen.

Hun er tilflytter til byen, så udover at lære keglebillard at kende, så har det også været et godt sted at møde andre fra området.

Få kvinder

Billardklubberne er generelt i vækst og får flere medlemmer. I 2019 var der 7.924 medlemmer på landsplan, nu er der 10.684.

Selvom kvinderne følger godt med i udviklingen, så udgør de i 2023 dog stadig mindre end 12 procent. Der er 1.216 kvindelige medlemmer i klubberne, og i Tørring ligger de nu i den gode ende af statistikken.

- Vi har i en lang årrække forsøgt med damerne, men det er aldrig rigtig lykkedes for os. Det her er langt over de forventninger, vi havde, så vi er dybt taknemmelige for det arbejde, Margit og hendes mand Knud Aage har gjort, siger Klaus Hansen.