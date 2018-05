Se video: Sådan sang Rikke fødselsdagssang for Frederik

Esbjergensisk sangerinde gav Kronprins Frederik to sange i fødselsdagsgave i Vognsbølparken. Hør dem begge her.

Fødselsdagssang for voksne Se, hvilken fødselar

Vi her iblandt os har

Dagen skal fejres med sang

Vi er jo godt i gang.

Årene går – nej, de spæner af sted

Og vi andre følger med.



Tænk under hvilke kår

Mange må fejre år

Langt væk fra dem de har kær.

Godt vi har dig så nær.

Det må vi fejre med endnu en tår,

Og vi ses til næste år!



Ih, hvor vi har det godt –

Flaget, det vajer flot.

Nu må vi skåle i flok

Vi er jo mange nok –

Skål for det festlige midtpunkt, vi har:

Vores kære fødselar!



Tekst: Benny Andersen/Elisabeth Ehmer

Mel. Benny Andersen

- Jeg har en lille sommerfugl eller to i maven, og det kan være, der kommer flere, sagde Rikke Egeholm Ravn til TV SYD et par timer før sin optræden for Kronprins Frederik.

Hun skulle synge to fødselsdagssange for den kommende konge - nemlig "Fødselsdagssang for voksne" af Benny Andersen og så den velkendte "Happy birthday", i anledning af hans 50 års fødselsdag på lørdag den 26. maj.

Sammen med guitarist Mads Jørgensen optrådte hun for Kronprinsen umidelbart efter, han havde hængt medaljer om halsene på medlemmerne af Den Royale Løbeklub på scenen i Vognsbølparken.

Ud fra hendes optræden at dømme, havde sommerfuglene forladt hende før hendes optræden. Begge sange blev afleveret fejlfrit til Kronprins Frederik, der kvitterede med at takke og klappe.

Rikke Egeholm Ravn er uddannet fra Syddansk konservatorium med diplom i rytmisk sang og har siden levet af at synge og undervise, indtil hun for nogle år siden faldt over radiomediet, så hun nu deler sin tid mellem radiostudiet og scenen. Hun spiller fast i flere orkestre, som for eksempel Sannes Bedste og Party Planet.

