To sendt til tjek for røgforgiftning efter brand

Lørdag måtte brandvæsen, politi og ambulancer rykke ud til en brand i Varde. To er efterfølgende kørt til tjek for røgforgiftning på sygehuset.

Det var en brand i en gyde på Vestervold i Varde, der lørdag fik politi og redning til at rykke ud. Efter der var kommet styr på branden måtte politiet sigte to personer for overtrædelse af beredskabsloven. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Brandvæsen, ambulance og politi på vej til etagebrand på Vestervold i Varde. Giv plads for udrykningskøretøjerne. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/9y4lmBK63I — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 28, 2018

To af beboerne i ejendommen blev efterfølgende kørt på sygehuset til kontrol for røgforgiftning.