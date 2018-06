Skæbnedag for den yngste unge i storkereden

Vil den lille unge i reden leve eller dø? Storkeekspert vurderer, at det formentlig afgøres i dag.

I dag den 6. juni kan blive en skæbnedag for den mindste storkeunge i reden i Smedager. Vil den leve eller dø?

- Det er spørgsmålet, og den lille unges skæbne kan meget vel vise sig i dag, vurderer storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk over for TV SYD.

De tre store unger var en sensation, da de ankom til denne verden indenfor tolv timer i Smedager. Det var den 20. maj, og en uge efter, om søndagen, kom den fjerde unge igennem sin æggeskal, og den har lige siden været bagud.

Det kan blive afgørende for dens skæbne, og det afgøres formentligt i løbet af i dag. Mogens Lange, storkeekspert, Storkene.dk

- Den får ingen særbehandling, bare fordi den er mindst. De store serverer mad i reden, og så må ungerne holde sig til. Det kan blive afgørende for dens skæbne, og det sker formentligt i løbet af i dag, siger Mogens Lange.

Han oplyser, at storkeeksperterne har diskuteret, om de skulle skride ind med en hjælpende menneskehånd i reden, men at de har besluttet at lade naturen gå sin gang. Det er der, hvor kun de stærkeste overlever.

- Det kan måske lyde hårdt, men løfter vi den fremad nu, støder den bare ind i nye problemer. Bundlinjen er, at den skal være klar til at flyve til Afrika, når det bliver efterår her. Kan den det? Kan vingerne bære, spørger storkeekspert Mogens Lange retorisk.

- Vi må vente og se, svarer han selv.