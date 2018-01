Skeptiske kødædere gik på vegetarcafé for første gang

Følg med før, under og efter deres første vegetarmåltid nogensinde.

Før: - Jeg ved ikke rigtigt. Vegetarmad, er det noget for os?

Sådan faldt det retoriske spørgsmål fra en af de tre midaldrende danske mænd fra Esbjerg, da de forleden for første gang i deres liv gik ind på en vegetarcafe og bestilte frokost.

Det var på Café Kærlig i Ribe. Et hundrede procent vegetarisk spisested.

Det kunne falde ud til alle sider med de tre herrer. Ville de bekræfte sig selv i, at den slags er spise for kaniner, og at de ville have haft større fortænder og længere ører, hvis det var skaberens mening med menneskeheden, at de skulle indtage den slags føde? Eller ville de modtage maden med nysgerrighed og gå fra café Kærlig med en fornemmelse af, at deres verden havde udvidet sig lidt?

Det spiste de: Røde Kidney bønner

Bønnemix

Kikærter

Ris eller quinoa

Løg

Peberfrugt

Frisk chili

Grønkål

Allehånde

Himalaya salt

Chilipulver

Kartoffelmel

- Jeg skal gerne have kød i hvert fald tre gange om dagen, sagde efterlønner Poul Svendborg Sørensen, mens Niels Stokbæk og Torben Høecke sagde skål, og de alle bestilte det samme: En kikærteburger med stegte kartofler på en bund af rødt, gult og grønt.

Under: - Det ligner da en rigtig burger.

- Det smager sgu meget godt.

- Det smager da faktisk rigtig godt.

De spiste op.

Efter: - Det var nok ikke noget, jeg ville spise hver dag, sagde Poul Svendborg Sørensen, men jeg vil glæde mig til at tage min kone med herind. Jeg vil også gerne prøve det andre steder, det er helt sikkert.

De to andre, Niels Stobæk og Torben Høgeke, havde ingen indvendinger mod Poul Sørensens melding på vejen ud fra Café Kærlig.

Se klippet øverst i artiklen, hvor de tre kødædere møder vegetarburgeren.