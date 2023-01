Emma droppede universitetet - vil hellere lave Danmarks bedste smørrebrød

- Det viser, at jeg brænder for det, fortæller hun om tatoveringen, som hun fik efter at have deltaget i DM i Skills sidste år.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.