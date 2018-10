Skoleelever fik det dårligt og besvimede, da de hørte trafikoffer fortælle

Det var hård kost for især to af eleverne, da trafikofre fortalte om deres ulykker.

På trafikcafé i Løgumkloster onsdag formiddag fik eleverne fra 8. årgang mulighed for at møde mennesker, hvis liv har ændret sig radikalt på grund af en trafikulykke.

For to af eleverne - 15-årige Julie Uhd og Mie Krongaard - var en af ulykkeshistorierne, så overvældende, at Julie besvimede, og Mie begyndte at ryste og måtte gå udenfor for at få lidt frisk luft og komme til hægterne igen.

- Da han fortalte om, hvordan han lå død på vejen, var det altså meget voldsomt, fortæller Julie, som efter besvimelsen hurtigt kom til hægterne igen.

- Det gav et sus i kroppen

Også for Mie gjorde fortællingen indtryk.

- Da han begyndte at beskrive, hvordan hans lunger klappede sammen og han lå død, da gav det et helt sus i kroppen, og jeg begyndte at ryste og havde det dårligt, siger hun.

Begge piger er enige om, at sådan en beretning fra et menneske, hvis liv er så radikalt ændret efter en trafikulykke, giver stof til eftertanke.

- Det var meget spændende at høre om, for man tænker ikke på, hvor galt det egentlig kan gå, mener de to sammenstemmende.

00:52 - Det har givet mig rigtig meget at komme ud og tale med de unge mennesker, siger Lars Enemark Jensen, der er en af de fire trafikofre, der fortalte deres historier til de unge. Luk video

Mødet med trafikofrene er en del af en Trafikcafé, som Trafiksikkerhedsrådet i Tønder Kommune afholder. De cirka 400 elever fra kommunale skoler, friskoler og tyske skoler bruger en skoledag på at blive klogere på trafikken og trafiksikkerhed.

Politiet er også på programmet, og det samme er standupkomikeren Mikkel Rask.