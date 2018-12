Skraldestrejke fortsætter

Der bliver heller ikke hentet skrald i Kolding fredag.

Skraldespandene må stå fulde en dag endnu.

Medarbejderne ved Meldgaard Miljø A/S, der står for at hente affald i Kolding Kommune, fortsætter arbejdsnedlæggelsen.

Medarbejderne nedlagde arbejdet torsdag. Et møde tidligt fredag morgen har ikke løst situationen.

Det er tredje gang i år, at skraldefolkene, der samler affald ind i Kolding Kommune, har nedlagt arbejdet.

Det er endnu ikke kommet frem, hvad der er årsagen til den seneste konflikt. Kolding Kommune og Meldgaard A/S holder her til formiddag møde om situationen.

Kolding Kommune opfordrer borgerne til at komme ekstra affald i en plastiksæk og stille det ved siden af de ikke afhentede. Genbrugspladserne modtager ikke dagrenovation.

Læs også Skraldemænd fortsætter strejken