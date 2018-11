Fynboer til Sønderborg: Skrot de vindmøller

Sønderborg Kommune ønsker havvindmøller i Lillebælt, men borgere på begge sider af bæltet protesterer.

Store havvindmøller midt i Lillebælt kan give strøm til over 100.000 husstande allerede fra år 2022. Det håber et samlet byråd i Sønderborg Kommune, som satser på, at møllerne kan gøre kommunen co2-neutral.

Men den grønne plan møder skepsis på begge sider af bæltet. Ikke mindst i Assens Kommune, hvor der tirsdag var to velbesøgte informationsmøder om projektet. Assens’ borgmester appellerer til Sønderborg om at droppe planen.

- Det handler om, at Sønderborg anerkender nødvendigheden af det gode naboskab. Sønderborg kan så i stedet købe sig ind i en af de store havvindmølleparker i Vesterhavet, hvor det også blæser mere, siger Søren Steen Andersen (V) til TV2 Fyn.

Tæt på kysterne

Assens’ borgmester har bedt om foretræde i Folketingets energiudvalg i næste måned. Her vil han blandt andet pege på, at man ikke med de nuværende regler må sætte vindmøller op så tæt på kysterne.

Projektet fik statens tilladelse allerede i 2010. Dengang var afstandskravet kun fire kilometer, og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har understreget, at man ikke kan tilbagekalde den tilladelse, der blev givet efter de daværende regler.

Sønderborg holder fast

Derfor bliver møllerne sat op, med mindre det 1,6 milliarder dyre projekt ikke kan finansieres, eller hvis Sønderborg Kommune følger fynboernes appel.

Det er der indtil videre intet, der tyder på. Dels har borgmester Erik Lauritzen (S) i flere omgange fastslået, at kommunen ønsker at gennemføre projektet, selv om det forringer borgernes udsigt på begge sider af Lillebælt.

Dels vurderer Cowi på vegne af Sønderborg Forsyning i en ny rapport, at nok vil nogle borgere finde møllerne forstyrrende, men Cowi fremhæver også, at der ikke er sundhedsrisici.