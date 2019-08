Slut med parkeringsbøvl ved sygehus

I dag åbner et nyt P-hus i Vejle. Det skete ved en indvielsesceremoni kl. 11.00 i dag.

Vejle Sygehus slog dørene op for et nyt p-hus i dag. Det skete ved en indvielsesceremoni i dag kl. 11.00.

Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, klippede snoren til P-huset ved indvielsen. Derudover deltog Vejles Borgmester Jens Ejner Christensen også.

Den 20 meter høje bygning skal gøre det nemmere for patienter og pårørende at parkere. P-huset møder stor begejstring fra Stephanie Lose, der også er imponeret over designet på P-huset.

- Jeg er meget glad for, at vi endelig kan tage det i brug. Det er en frustration for patienter og pårørende at skulle køre rundt og lede efter en parkeringsplads. Jeg er faktisk også ret begejstret for designet, det er ikke en stor betonklods som andre P-huse.

Nok ikke det sidste P-hus

Det bliver nok heller ikke det sidste parkeringshus, vi kommer til at se det næste stykke tid.

- I min tid i regionsrådet har vi bygget ti P-huse. Der er ikke nogen i støbeskeen lige nu, men jeg er sikker på, at vi nok ikke slipper for at lave nogle flere med tiden, siger Stephanie Lose.

Senere på dagen fra klokken 14 til 17 vil der være adgang for borgere i Vejle, patienter, pårørende og medarbejdere på Sygehus Lillebælt. De besøgende vil få mulighed for at gå en tur i det 20 meter høje p-hus med 408 p-pladser.

Fra husets top vil man blandt andet kunne se udsigten over Vejle midtby og Vejle Fjord.

P-huset åbner for patienter, pårørende og medarbejdere på mandag.