Smid 500 kroner og få en VIP-dukkert

Der er endnu ikke nogen, der har dyppet tæerne i den helt nye svømmehal i Egtved. Men onsdag aften hopper de første i ved den store åbningsfest.

Den har været længe ventet, den nye svømmehal i Egtved.

Derfor håber formanden for halbestyrelsen Lars Bang også, at flere er parate til at betale den nette sum af 500 kroner for at blive blandt de allerførste, der hopper i de små stramme badebukser, og springer i det spritnye bassin.

Pengene går direkte i indkøbskassen, og planen er, at de skal bruges til at købe forskellige rekvisitter til brug i svømmehallen.

- Det er stadig plads til flere, så man kan nå det endnu, lyder det fra Lars Bang, der glæder sig til, at svømmenhallen endelig kommer i brug.

Formand for halbestyrelsen Lars Bang, lover, at ingen endnu er hoppet i vandet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Kamp om svømmehallen

Flere byer i Vejle Kommune har lagt billet ind på den nye svømmehal i kommunen. Derfor er der stor glæde i Egtved over, at de blev valgt.

- Man bliver helt stolt. Vi har glædet os og gået og holdt øje med byggeprocessen det sidste år, fortæller Lars Bang.

For de borgere, der ikke behøver VIP-dukkert, men kan nøjes med en helt almindelig dukkert, bliver det også muligt.

Fra torsdag til lørdag er det gratis for alle at prøve den nye svømmehal i Egtved.