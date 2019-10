Sønderjysk film fik premiere i Japan

Scene fra filmen Onkel med Jette Søndergaard og Peter H.Tygesen. Foto: Per Arnesen

- De tog rigtigt godt imod den, og det er spændende at vise vores film så langt hjemmefra, siger Frelle Petersen, filminstruktør, i en telefon fra Tokyo, Japan.

De er et hovedsageligt japansk publikum på Tokyo International Film Festival, og vores film er Onkel, og TV SYD får fat i instruktøren lige efter visningen og en spørgsmål-svarrunde meget sent aften japansk tid.

- Grin er den måde, hvor man kan se, om publikum er med. Og de grinede med allerede fra de første scener, der kunne kalde på smilet. Og i de sørgelige scener kom lommetørklæderne frem, fortæller Frelle Petersen, der er født og opvokset i Sønderjylland, Løgumkloster mere præcist.

Filmen er optaget på en gård nær Tønder, og landmanden, der ejer gården, spiller selv en af hovedrollerne, og hans niece i virkeligheden spiller også hans niece i filmen.

- Publikum var meget optaget af, at det var et ægte familieforhold, der var med i filmen, og den dynamik, det medfører, fortæller Frelle Petersen.

Filmen handler om pigen Kris, der har mistet sine forældre og flytter ind til sin invalide onkel og den konflikt, hun kommer ud i, da hun skal vælge mellem kærligheden og loyaliteten til onklen og hans gård.

- Der var en gæst fra Tyrkiet, der var meget optaget af, at filmen foregår i et specifikt område langt ude på landet, siger Frelle Petersen.

Frelle Petersen er både instruktør, manuskriptforfatter og klipper på filmen. Producer er Marco Lorenzen.

Hovedrollerne som Kris og hendes onkel spilles af Jette Søndergård og Peter H.Tygesen, der altså også er onkel og niece i virkeligheden.

Der er Danmarkspremiere på Onkel fredag den 8. november i Tønder.

- Vi glæder os helt vildt til at vise filmen for alle de lokale, der har hjulpet med alt det praktiske, slutter Frelle Petersen i telefonen fra Tokyo, hvor det er over midnat allerede.